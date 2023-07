No brillēm būs jāatvadās, ja neievērosi šos ieteikumus Ieteikt







Tiklīdz domājam par sauli, jūru un smiltīm, galvā izraisās paradīzei līdzīgi attēli. Tomēr karstā saule un jautrība pludmalē ir bīstama ne tikai mūsu acīm, bet arī vienam no svarīgākajiem aksesuāriem – brillēm, tāpēc ļoti svarīgi ir zināt, kā pareizi aizsargāt acis un nesabojāt mīļotās brilles. “Fielmann” speciālisti stāsta, kādas ir galvenās kļūdas un kā no tām izvairīties, lai vasaras prieki būtu patīkami.

Sauļošanās ar koriģējošām saulesbrillēm ir nāves spriedums briļļu lēcām

Apžilbinošā saule mēdz kaitināt, tāpēc daudzi no tās pasargājas ar brillēm. Gandrīz katrs var atcerēties vismaz vienu reizi, kad sauļojoties aizmiga un, saulei spīdot, gulēja ar brillēm. Izskatās, ka nekas? Patiesība ir tāda – pēc šādas snaudas Tu vari atvadīties no mīļoto briļļu lēcām.

“Ja atstājat brilles uz tiešas saules gaismas, kad ir ļoti karsts, pastāv ļoti liela iespēja, ka ietvari deformēsies, lētākā plastmasa izkusīs un lēcas vai spoguļa pārklājums sāks lobīties. Tiesa, tas nav atkarīgs no to kvalitātes – visas brilles bez izņēmuma ir apdraudētas”, savos novērojumos dalās Fielmann speciālisti.

Sauļojoties noteikti noņem brilles, ieliec tās maciņā, paslēp ēnā vai citā vietā, kur tās netiks pakļautas tiešiem saules stariem. Tiesa gan, sportojot vai vienkārši pastaigājoties karstā vasaras dienā, brilles nekaitē, tāpēc noteikti uzvelc tās un pasargā acis no kaitīgajiem UV stariem.

Uz brillēm tika smiltis? Nemēģini tās tīrīt

Tu sauļojies, spēlējies ar bērniem smiltīs, un brilles tādos gadījumos neizbēgami pārklājas ar smiltīm. Daudzi briļļu nēsātāji dara kaut ko tādu, ko stingri nedrīkst darīt – noslauka tās ar rokām vai vēl sliktāk- tīra ar smiltīm pārklātās brilles ar dvieli, kurā ir daudzas smilšu daļiņas.

Ko darīt? Smiltis no brillēm kārtīgi jānomazgā zem tīra tekoša ūdens, ja tās vēl ir nosmērētas ar taukainu saules krēmu, nomazgā ar pilienu šķidro ziepju, noskalo ar tīru ūdeni un nosusini ar tīru, mīkstu, kosmētikas salveti.

Speciālisti gan uzsver, ka uz pludmali nekādā gadījumā nevajadzētu ņemt līdzi vai lietot mikrošķiedras lupatiņu, ar kuru parasti tīri brilles – pat tad, ja brilles tiek droši turētas maciņā, tā arī pludmalē tiks pārklāta ar smiltīm, tāpēc vēlāk tīrot brilles lēcas nelabojami saskrāpēsi.

Nekad neatstāj brilles automašīnā

Lielākā daļa autovadītāju saulainā dienā saulesbrilles, kuras izmanto tikai braukšanai, atstāj automašīnā. “Fielmann” speciālisti ievēro, ka lielākā daļa šoferu pieļauj šo kļūdu, nezinot, cik kaitīga ir šāda rīcība.

Neatkarīgi no tā, vai tās ir atstātas uz roku balsta, īpašā nodalījumā virs spoguļa vai paneļa, karstā vasaras dienā nevar izvairīties to deformācijas. Briļļu lēcas sakastot bojājas, ietvari deformējas, saulesbriļļu lēcu klājums noiet nost, un daudzos gadījumos tās nevar salabot.

Vēl svarīgi zināt, ka karstās temperatūras dēļ nevajadzētu iet pirtī ar brillēm un jābūt īpaši uzmanīgiem pie grila vai atklātas liesmas.

Nevarēji izvairīties no briļļu bojājumiem? Nelabo pats

Ievērojot šos padomus, ievērojami samazināsies briļļu bojājumu risks, taču tas noteikti negarantē, ka brilles būs pasargātas no jebkādiem citiem bojājumiem. Ja tas tomēr noticis, “Fielmann” speciālisti aicina pašam neko nedarīt un griezties pie optikas – pēc bojājumu izvērtēšanas tiks meklēti risinājumi, kā glābt brilles. Gandrīz visos gadījumos ir iespējams atjaunot saulē pārkarsušu briļļu ietvaru deformēto formu, pievilkt, lai tās nenoslīd un ērti sēdētu uz deguna, bet diemžēl nav iespējams salabot lēcas vai pārklājumu – tās būs jāaizstāj ar jaunām.

Kamēr atvaļinājuma laikā atpūties, brilles rūpīgi sargā acis, tāpēc atgriežoties noteikti palutini tās SPA, kas “Fielmann” optikās ir bezmaksas, jo mums rūp ikviens un ,protams, katra redzes kvalitāte, tāpēc parūpēsimies par brillēm, cik vien iespējams. Brilles rūpīgi nomazgāsim speciālā vannā – ultraskaņas vibrāciju radītais ūdens ar tīrītāju izskalo pat netīrumus dziļi starp briļļu ietvaru un lēcām. Un arī, ja redzēsim nepieciešamību, nomainīsim nolietotos deguna balstus pret jauniem.

Kā pareizi aizsargāt acis no kaitīgajiem UV stariem pludmalē?

Siltajā sezonā daudz tiek runāts par UV staru kaitīgo ietekmi uz ādu un pareizu aizsardzību, taču ne mazāka uzmanība jāpievērš arī acīm. No malas var šķist, ka aizsargāt acis no saules ir ļoti vienkārši: atliek tikai atrast sev piemērotu saulesbriļļu modeli un valkāt tās saulainā dienā. Bieži vien maldīgi tiek uzskatīts, ka visas brilles ar tumšām lēcām pasargās acis no kaitīgajiem ultravioletajiem stariem, taču patiesībā ir nepieciešams īpašs UV filtrs.

Lietojot brilles bez UV aizsardzības, zīlīte paplašinās, lai uzņemtu vairāk gaismas, bet bez filtra UV gaisma ir ārkārtīgi kaitīga. Ļoti svarīgi zināt, ka acīm var kaitēt ne tikai skatīšanās tieši saulē bez aizsargbrillēm, bet arī atpūta ūdenstilpju tuvumā un pastaiga smilšainā pludmalē. Pētījumi liecina, ka ūdens papildus atstaro un palielina UV devu pat par 20%, bet smiltis – par aptuveni 10%. Intensīvs UV starojums var kaitēt Tavu acu veselībai, bojājot radzeni, lēcu un tīkleni, tāpēc jāizvēlas kvalitatīvas saulesbriļļu lēcas – tām jābloķē 90-100% UV staru.

Alternatīvas acu pasargāšanai no UV

Daudzi cilvēki ar sliktu redzi siltajā sezonā saskaras ar dilemmu: kādi ir veidi, kā pasargāt acis no saules? • Pirmā metode ir saulesbrilles ar tonētām, redzi koriģējošām lēcām. Droši vien aizsargbrilles ar dioptrijām būtu lieliska izvēle tiem, kas regulāri nēsā koriģējošās brilles, brauc ar tām un atrodas dabā. • Otra alternatīva ir uzlikt īpašos “klipšus” vai papildu brilles, sauc par “suncover”, uz caurspīdīgajām brillēm.

• Universālākais piedāvātais variants ir brilles ar viedajām “Transitions” lēcām, kas, pielāgojoties saules gaismai, kļūst tumšākas un, ienākot telpā, atkal kļūst gaišas, turklāt tām ir arī aizsardzība pret zilo gaismu un polarizējošs pārklājums, kas nodrošina vizuālo komfortu.

• Tiem, kas nodarbojas ar sportu vai patīk aktīva brīvā laika pavadīšana – kontaktlēcu un saulesbriļļu kombinācija. Tiesa, dioptrijas var pievienot arī sporta brillēm, taču “Fielmann” speciālisti iesaka kombinēt kontaktlēcas un kvalitatīvas, specializētas saulesbrilles – tad redzes kvalitāte ir visaugstākā.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu acu aizsardzībai

Daudzi vecāki nezina, ka bērnu acis ir daudz jutīgākas nekā pieaugušo. Mazu bērnu acis ir jutīgākas pret saules stariem – krāsu pigmenti, kas darbojas kā dabiski saules gaismas filtri un nodrošina acu aizsardzību, veidojas tikai gadu gaitā. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams aizsargāt bērnu acis no saules atspīduma un kaitīgo UV staru ietekmes, jo pat 80% acu bojājumi no intensīvas saules gaismas rodas pirms pilngadības.

Lūdzu, ņemiet vērā: pārāk mazas briļļu lēcas nenodrošina optimālu aizsardzību – saulesbrillēm ir jānosedz visa acs un jāaizsargā no sānu atspīdumiem. Un neaizmirstiet – bērni aug! Regulāri jāpārbauda, vai bērns nav “pāraudzis” brilles, vai tās joprojām der.