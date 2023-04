No gulbja par pīlēnu. Kā izskatās polārlapsa, mainot kažoku – diezgan amizanti

Sociālajos tīklos lasītāji dalījušies ar vienu, bet ļoti amizantu foto – kāda izskatās polārlapsa, kad tā maina savu sniegbalto, pūkaino ziemas kažoku pret “vasaras tērpu”. Kā redzams attēlā – dzīvnieciņš izskatās diezgan smieklīgs.

Polārlapsa ir zīdītājs, kas dzīvo Arktikas reģionā, galvenokārt ziemeļu Kanādā, Grenlandē, Islandē, Ziemeļvalstīs un Krievijas ziemeļos.

Polārlapsai ziemās ir biezs kažoks, no visiem zīdītājiem visbiezākais. Arktikas ziemās gaisa temperatūra var noslīdēt līdz pat -70°C. Ķepas polārlapsai ir pūkainas un ar biezu vilnu, tā tās ir pasargātas no salšanas un netiek zaudēts arī ķermeņa siltums.

Viss polārlapsas ķermenis ir veidots tā, lai pēc iespējas mazākas būtu virsmas caur kurām varētu zaudēt siltumu – tās ķermenis ir apaļīgs, tai ir īss purns un kājas, mazas ausis. Polārlapsai ir ļoti laba dzirde.

Polārlapsas pēc krāsas iedalās divos veidos: baltās un pelēkās jeb sudrablapsas. Polārlapsas kažoka krāsa mainās atkarībā no sezonas: baltajām polārlapsām kažoks ziemā ir balts un lapsa kļūst uz sniega gandrīz neredzama, vasarā tas ir tumši brūns ar gaišu vēderu.

Polārlapsa pamatā ēd jebkādu gaļu, ko var atrast un nomedīt, ieskaitot lemingus, polāros zaķus, rāpuļus un abiniekus, olas, putnus un maitas gaļu. Aprīlī un maijā polārlapsas dodas medīt arī roņu mazuļus, kamēr tie guļ uz ledus un ir relatīvi neaizsargāti.

When we saw the arctic fox @uhxluke and I were screaming, then I was driving while taking pics so she was holding the wheel it was so chaotic. I stopped the car on the middle of the main road and hummers were mad at us. It was so worth it. Look at the pics. pic.twitter.com/2h1cu4mGMv

— aiden (@kunstsmerter) April 26, 2023