Raidījums STOPkadri ar Armandu Puči TV24

No nākamā gada bezmaksas zemes TV apraidē vairs nebūs nedz TV24, nedz TV4. Ko tas nozīmē skatītājiem?







No 2025.gada 1.janvāra bezmaksas zemes TV apraidē nebūs skatāma ne vien TV24 programma, bet arī TV4, kas nolēmusi atteikties no bezmaksas raidīšanas, lai kanāla un tā māteskompānijas darbu neapgrūtinātu nacionālajai drošībai nozīmīga uzņēmuma statuss.

Kā aģentūru LETA informēja VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) pārstāvji, līdzšinējo sešu programmu vietā tiks izplatītas tikai četras televīzijas programmas – LTV1 un LTV7, “ReTV” un Ukrainas raidorganizācijas programma RADA.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ivars Āboliņš norāda, ka TV24 un TV4 ir nolēmušas vairs neatrasties bezmaksas apraidē, tādējādi tur šīs programmas no 1.janvāra vairs nebūs redzamas.

Āboliņš sola, ka “NEPLP meklēs iespējas un nākamgad, iespējams, programmu klāsts paplašināsies”. NEPLP aģentūru LETA informēja, ka tā plāno atkārtoti izsludināt konkursu, lai sniegtu atbalstu dalībai bezmaksas apraidē.

2024.gada septembrī NEPLP vēstīja, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus konkursā uz trīs brīvajām vietām bezmaksas zemes apraidē, par uzvarētājiem tika atzīti SIA “Re Media” ar televīzijas programmu “ReTV” un SIA “4.vara” ar televīzijas programmu TV4, savukārt uz trešo brīvo bezmaksas vietu pieteikumi netika saņemti. Tagad redzams, ka līgumu izvēlējusies nepagarināt arī konkursā uzvarējusī TV4.

Padome skaidro, ka NEPLP tai piešķirtos budžeta līdzekļus, kas paredzēti bezmaksas zemes apraides finansēšanai, pārskaitīs Latvijas Valsts radio un televīzijas centram. Izmaksu kopējais apmērs par bezmaksas zemes apraides pirmo tīklu paliek nemainīgs, jo nav atkarīgs no televīzijas programmu skaita bezmaksas zemes apraidē, pauž NEPLP.

Kā aģentūrai LETA skaidroja TV4 valdes loceklis Kristaps Zālītis, televīzija vēlējusies palikt bezmaksas apraidē, taču atrašanās nacionālajā apraidē tomēr esot apgrūtinājums uzņēmumam, jo tas tam piešķir nacionālajai drošībai nozīmīga uzņēmuma statusu.

“Šis statuss ir apgrūtinājums uzņēmuma grupai kopumā. Latvijā esam SIA “4.vara”, taču mums ir daudz lielāks mātes uzņēmums, līdz ar to jebkurš darījums ar SIA “4.varu” – TV4 veidotāju – ir jāapstiprina Latvijas valdībai,” skaidroja Zālītis.

Zālītis uzsvēra, ka TV4 turpinās darbu, kanāls ir vienojies ar izplatīšanas operatoriem un būs pieejams, taču mazākā pārklājumā.

Iepriekš AS “TV Latvija” veidotā kanāla TV24 direktors Klāvs Kalniņš skaidroja, ka TV24 nākamgad turpinās raidīt, taču pametīs bezmaksas apraidi, tā vietā sadarbojoties ar kabeļtelevīzijas operatoriem un stiprinot satura pieejamību digitālajās platformās.

Kā klāstīja Kalniņš, mediju nozares dinamika strauji mainās un, skatoties uz nākotnes perspektīvām, esot skaidrs, ka kanāls vairs nevarēs balstīties tikai uz reklāmas ieņēmumiem, kas mūsdienās aizplūst uz globālajām digitālajām platformām.

LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols norāda, ka programmu – TV4 un TV24 – izslēgšana no bezmaksas apraides notiks tieši gadumijā, kad daudzās mājsaimniecībās svētku TV programmu skatīšanās ir daļa no Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijām, tādēļ Ozols aicina iedzīvotājus nesatraukties par to, ka ēterā vairs netiek pārraidītas divas programmas un nesaistīt to ar tehniskām problēmām vai kiberuzbrukumiem.

Pēc programmu izslēgšanas bezmaksas TV apraides skatītājiem TV24 un TV4 programmās būs redzams informatīvs paziņojums par to, ka tās bezmaksas zemes TV apraidē vairs netiek pārraidītas.

Vienlaikus maksas zemes TV apraides skatītājiem TV24 un TV4 programmas būs redzamas pēc uztvērēja jeb dekodera pārskaņošanas.

Jau ziņots, ka LVRTC apgrozījums 2023.gadā bija 25,788 miljoni eiro, kas ir par 2,3% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 2,9 reizes un bija 16,314 miljoni eiro.

LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. LVRTC pārvalda valstij piederošās mobilo sakaru operatora “Latvijas mobilais telefons” (LMT) daļas.

“4.vara”, pēc “Firmas.lv” datiem, reģistrēta 2007.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 2843 eiro. Uzņēmums 2023.gadā strādāja ar 5,267 miljonu eiro apgrozījumu un 272 144 eiro peļņu.

Kompānijas “4.varas” vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas “Silver Spring Media”.

“TV Latvija” 2023.gadu noslēdza ar 790 850 eiro apgrozījumu un ar 182 606 eiro zaudējumiem, liecina “Firmas.lv” publiskotā informācija. Kompānija reģistrēta 2007.gadā, un tās pamatkapitāls ir 800 004 eiro. Uzņēmuma patiesā labuma guvēji ir Kalniņš un Rūdolfs Ēķis.