Noklausies! Chris Noah no jauna interpretē Jura Kulakova hitu "Mēs pārtiekam viens no otra"







Mūziķis Chris Noah nodod klausītāju vērtējumam visiem zināmā Jura Kulakova meistardarba – dziesmas “Mēs pārtiekam viens no otra” jaunu versiju. Dziesmas aranžija tapusi īpaši 4. Lielajam Koncertam, kas 31. maijā notiks Mežaparka Lielajā estrādē.

“Šogad pirmo reizi kāpšu uz Lielā koncerta skatuves Mežaparka Lielajā estrādē, lai uzstātos kopā ar kori “Maska” un Lielā Koncerta bigbendu. Manā repertuārā līdz šim nav bijušas kaverversijas, tādēļ šis man ir īpašs notikums.

Kopā ar muzikālajiem domubiedriem bijām radošajā sesijā gandrīz nedēļas garumā un, šķiet, ka izdevās pievienot šai leģendārajai Jura Kulakova dziesmai man raksturīgo skanējumu – balsi un ģitāras, iedvesmu gūstot no Roberta Smita (Robert Smith – The Cure) un Džonija Marra (Johnny Marr – The Smiths) muzikālajiem rokrakstiem, vienlaikus nezaudējot “Pērkona” dziesmas burvību un autentiskumu,” ar pārdomām dalās Chris Noah.

Singls “Mēs pārtiekam viens no otra” tapis Latvijā, Chris Noah talkā nākot britu producentam Kristoferam Harisam (Kristofer Harris) un multiinstrumentālistam Kristam Krūskopam. Dziesmas ierakstā piedalījušies arī ģitārists Kaspars Vizulis, bunģieris Jēkabs Zemzaris un saksofonists Artūrs Sebris. Dziesmas vizuālajai identitātei šoreiz izvēlēts ilustrātores Zanes Zaķes mākslas darbs.

“Šī ir unikāla dziesma – tā vienlaikus ir svinīga un gaiša, bet turpat var skaidri sajust spēcīgu dramatismu, kas rosina dziļākas pārdomas. Šādus lielumus vienā kompozīcijā apvienot ir ārkārtīgi sarežģīti, tādēļ centos šo sajūtu saglabāt arī savā dziesmas interpretācijā” turpina Chris Noah.

Pēdējā pavasara dienā 31. maijā 4. Lielais Koncerts klausītājiem piedāvās dažādu paaudžu Latvijā populārās dziesmas jaunās aranžijās. Koncerta programmā šajā gadā līdzvērtīgi būs pārstāvētas dziesmas sākot no 60. gadiem, līdz pat 2010. gadiem. Plašāka informācija par koncertu mājaslapā www.lielaiskoncerts.lv.