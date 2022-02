Galvenais nāves iemesls Apvienotajā Karalistē – vecums un pašnāvības. Mirst arī no alkohola, narkotikām, atklāj Vitālijs Karpovs, apbedīšanas biroja “Angel International Repatriation” direktors (pa kreisi). Foto no Vitālija Karpova personīgā arhīva

Nomiris tuvinieks Anglijā. Ko nu?







“Ir divas lietas, kas notiek tikai vienreiz dzīvē – mēs piedzimstam un, mēs mirstam. Visu pārējo var atkārtot,” to atgādina Vitālijs Karpovs, apbedīšanas biroja “Angel International Repatriation” direktors, kurš dzīvo un strādā Apvienotajā Karalistē (AK). Izstāšanās no ES radījusi virkni problēmu tiem, kuriem regulāri nākas šķērsot robežas. Vai breksits sarežģījis arī tuvinieku nogādāšanu dzimtenē, ja noticis pats ļaunākais? Un ko darīt, vai iespējams noorganizēt pienācīgu apglabāšanu AK, cik tas maksā?

Vai tiešām tik dārgi?

“Tas ir mīts,” apgalvo Vitālijs Karpovs. “Cena atkarīga no tā, kas repatriāciju veic. Ja cilvēks vēršas apbedīšanas birojā, kas ar repatriāciju nenodarbojas, tad viņiem pakalpojums jāpērk no citiem. Cena tiks nosaukta ar pamatīgu rezervi, viņi atradīs transportētāju, kas, iespējams, transportēšanu uzticēs vēl citam. Un tā dēļ starpniekiem rodas milzīgas cenas.” Viņaprāt, normāla cena, vedot pa sauszemi, ir ap 2500 sterliņu mārciņas (2998 EUR), taču tādu pakalpojumu piedāvā tikai austrumeiropiešu kompānijas, jo britu apbedīšanas biroji vienmēr izvēlēsies gaisa transportu, kas ir krietni dārgāks.

Uz robežas breksita dēļ repatriācijas transports mēdz aizkavēties, jo tiek cītīgi pārbaudīti dokumenti un mašīnas. Par laimi, zārkus atvērt neprasa, jo pašiem robežsargiem no tiem ir nedaudz bail.

Latviešiem un lietuviešiem tuvinieku atgādāšana uz dzimteni ir krietni vieglāka nekā citiem eiropiešiem. “Pietiks ar miršanas apliecību, kas Latvijā jāiztulko un notariāli jāapstiprina. Vēl vajadzēs uzrādīt dokumentus no tiesu izmeklētāja, atļauju izvešanai no AK, kā arī izziņu par infekcijas slimībām,” stāsta apbedīšanas biroja direktors

Nāves iemesls – vecums un pašnāvības

Karpovs novērojis, ka no kovida Latvijas valsts­piederīgie mirst maz. “Ir ļoti daudz vecu cilvēku. Māte, tēvs Latvijā ir palikuši pilnīgi vieni – nav kam palīdzēt vai apkopt, un tad bērni ved pie sevis uz Angliju. Pēc vecāku nāves grib apglabāt Latvijā, blakus tuviniekiem. Tādi gadījumi mums ir katru nedēļu vairāki. Latviešu emigrācijas vilnis ir ļoti jauns! Poļiem, piemēram, pirmais lielais emigrācijas vilnis bija pagājušajā gadsimtā ap trīsdesmitajiem gadiem, daudzi jau ir apglabāti šeit. Taču mirst arī jauni cilvēki, galvenais iemesls – pašnāvības, to ir ļoti daudz. Vēl ir daudz negadījumu, nupat 28. janvārī septiņpadsmitgadīgu puisi no Latvijas nodūra. Mirst arī no alkohola, narkotikām,” atklāj Karpovs.

Izmanto tuvinieku nezināšanu

Atšķirībā no daudzām citām valstīm, kur par glabāšanu valsts slimnīcas morgā var pieprasīt pat 100–150 EUR dienā, AK daudz ko apmaksā valsts. Ja cilvēks mirst nevis no ilgas slimības, bet pēkšņi darbā, kādā publiskā vietā, arī mājās, tad noteikti tiks izmeklēts nāves iemesls un mirušā nogādāšanu pie izmeklētāja apmaksās valsts. Pēc izmeklēšanas pabeigšanas par tālāko gan jāmaksā pašiem.

“Piemēram, cilvēks nomirst mājās, tuvinieki piezvana apbedīšanas birojam, samaksā par mirušā nogādāšanu izmeklētājam. Pēc likuma tā drīkst, ja birojs atrodas tajā pašā grāfistē. Pēc tam izmeklētājs paņem uz ekspertīzi, taču šādos gadījumos nevajadzētu maksāt, jo to apmaksā valsts,” skaidro Karpovs.

Ekspertīzes veikšana var vilkties ilgi. “Atkarīgs no nāves iemesla un vietas: Londonā, Birmingemā ir ap divām nedēļām, Skotijā pat mēnesi, bet Ziemeļīrijā – divas dienas. Ja lieta nosūtīta izmeklētājam, tad pēc likuma cilvēka ķermenis pieder izmeklētājam, ne ģimenei, un pasteidzināt izmeklēšanu nevarēs,” norāda biroja direktors. Sazināšanās ar radiem notiek ļoti operatīvi.

Tuvinieku vietā visu nokārtos

Skaidrs, ka apbedīšanas biroji nestrādā par velti, taču izrādās, ka visu iespējams izdarīt bez tuvinieku klātbūtnes. “Radi Latvijā vai Anglijā var uzreiz zvanīt apbedīšanas birojam, tiks aizpildīti dokumenti un viss tiks izdarīts viņu vietā,” skaidro Karpovs. “Ir bijuši gadījumi, kad neārstējami slimam cilvēkam radi jau savlaicīgi visu sakārto.”

Cik izmaksā bēres AK? Jārēķinās ar vismaz 3500 mārciņām (4197 EUR), tas ir bez vietas kapsētā, kas var izmaksāt no 300 mārciņām (359 EUR) līdz pat desmitiem tūkstošu – tas atkarīgs no pašvaldības. Pašvaldība gan dod 50% atlaidi kapavietai tiem, kuri attiecīgajā vietā maksājuši pašvaldības nodokli. Ja izvēlas kremēt, tad ar ceremoniju, zāles īri, ziediem būs, sākot no 3500. Dažkārt izvēlas kremēt bez ceremonijas, tad rezervē ātrāko pieejamo laiku, kas var būt pat 7 no rīta, pēc divām darbadienām var paņemt urnu un nodot tālāk radiniekiem. Izmaksas ir, sākot no 1500 mārciņām (1799 EUR).