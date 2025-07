Foto: aculiecinieka

"Noparkojis auto zālītē un mazgā. Tā vispār drīkst?" Rīgas dome atbild, kā pilsētā atļauts mazgāt mašīnu







Kāds LA.LV lasītājs atsūtījis foto, kur kāds kungs noparkojis auto zālītē un to mazgā. “Vai un kur šādi drīkst vispār mazgāt auto?” viņš jautā.

“Šobrīd neviens normatīvais akts tiešā veidā neaizliedz uz publiski pieejamiem ceļiem mazgāt/tīrīt automašīnas, tomēr Ceļu satiksmes noteikumos ir minēts, ka ceļu satiksmes dalībniekam aizliegts bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu, par ko personai var piemērot naudas sodu no 70 līdz 350 eiro,” LA.LV atbild Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas Projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.

Papildus jāuzsver, ka persona ar savām darbībām nedrīkst piesārņot vidi, kaitējot augsnei vai zemei, un radīt risku cilvēku veselībai.

“Piemēram, ja auto tīrīšanas/mazgāšanas laikā tiek izmantota speciāla ķīmija, kas var nokļūt zemē vai notekūdeņos, kaitējot videi un cilvēkiem, tad par to personu var saukt pie atbildības,” Vilemsons norāda.

Likumā “Par piesārņojumu” noteikts, ka fiziskai personai par vides piesārņošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no 70 eiro līdz 700 eiro.

Šī pārkāpuma kontrole ir Valsts vides dienesta kompetencē.

Savukārt Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” nosaka aizliegumu mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus tuvāk par 10 metriem no brīvkrāna, kā arī pievienot brīvkrāniem šļūtenes un caurules, par ko fiziskai un juridiskai personai var piemērot naudas sodu līdz 140 eiro. Līdz ar to katrs gadījums no atbildīgo institūciju puses ir jāvērtē individuāli.