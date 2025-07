Foto. pexels.com

Apkalpei ir īpaša shēma: stjuarte atklāj patiesību, kas notiek ar pāri, kuru lidojuma laikā pieķer nodarbojamies ar seksu







Doma par seksu 9000 metru augstumā, iespējams, ienākusi prātā ne vienam vien, taču dažkārt šī fantāzija tiek īstenota arī realitātē – ir pasažieri, kuri patiešām mēģina nodarboties ar seksu lidojuma laikā, raksta “Daily Mail”.

Stjuarte Mendija Smita, kura vairāk nekā 12 gadus strādā aviokompānijā “Virgin Atlantic”, atklāj, kas īsti notiek, kad pāris tiek pieķerts šādā situācijā.

Pēc viņas teiktā, šādi gadījumi nav retums – tie notiek aptuveni vienā no 20 līdz 30 reisiem, un apkalpei jau ir izstrādāta rīcības shēma, kā šādās situācijās rīkoties.

Stjuarte skaidro, ka lidojumu apkalpe ir apmācīta atpazīt situācijas, kad pasažieri plāno tuvību lidmašīnas salonā. Viņi īpaši novēro aizdomīgu uzvedību pie tualetēm vai to, kā cilvēki sāk viens otram tuvoties.

Ja pasažieri tiek pieķerti nodarbojamies ar seksu lidmašīnas tualetē, apkalpe ir tiesīga atvērt aizslēgtās durvis, lai viņus atmaskotu.

“Jā, mēs varam atvērt durvis arī tad, ja tās ir aizslēgtas. Ir gadījies, ka esmu klauvējusi un teikusi kaut ko tamlīdzīgu: ‘Atvainojiet, vai jūs, lūdzu, varētu iznākt? Es zinu, ko jūs tur darāt,’” atklāj stjuarte.

Viņa atzīst, ka nakts lidojumu laikā, kad apkārt nav bērnu, apkalpe reizēm piever acis uz šādiem starpgadījumiem.

“Sliktāk ir tad, ja tas notiek dienas laikā un lidmašīnā ir bērni,” viņa piebilst.

Tikmēr eksperti atgādina, ka atsevišķos gadījumos par seksu lidmašīnā iespējams pat kriminālsods. Tas ir atkarīgs no konkrētā lidojuma maršruta un valsts jurisdikcijas – proti, no tā, kurā valstī reģistrēta aviokompānija, kā arī no tā, kur sākas un beidzas lidojums.

Lai gan seksu lidmašīnā var klasificēt kā krimināli sodāmu rīcību, tas parasti kļūst par nopietnu pārkāpumu tikai tad, ja tuvība notiek publiski – piemēram, sēdvietā citu acu priekšā.

“Lai apsūdzībai būtu pamats, personām jābūt pieķertām notikuma brīdī,” skaidro advokāts.