Īlons Masks atkal pārsteidz – šoreiz ar Tesla Optimus robotiem, kas ēdināšanas vietās pieklājīgi pasniedz popkornu.

Jaunā demonstrācija notika Tesla Diner un Supercharger stacijā Holivudā.

Video, kurš publicēts sociālajā tīklā “X” redzams, kā humanoīdais robots sniedz uzkodu cilvēkam gluži kā īsts viesmīlis.

Līdz šim Optimus pratis salocīt T-kreklus, spēlēt spēles un pat dejot.

Masks uzskata, ka šādi roboti drīzumā būs redzami ikdienas dzīvē, sākot no kafejnīcām līdz pat mājsaimniecībām. Tesla cer uzsākt komerciālu Optimus pārdošanu līdz 2026. gadam.

Optimus serving popcorn is the best thing you’ll see on the internet today. 🍿

