Nosaka, ka Covid-19 kontaktpersonas noteiks arī darba devējs





Covid-19 inficēto kontaktpersonu apzināšanu varēs veikt ne tikai Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un ģimenes ārsti, bet arī darba devējs vai kolektīva atbildīgā persona, paredz otrdien atbalstītie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Tas nozīmē, ka turpmāk mājas karantīna būs jāievēro ikvienai kontaktpersonai neatkarīgi no tā vai to ir noteicis SPKC, ģimenes ārsts vai darba vietas atbildīgā persona.

Veselības ministrijā skaidro, ka, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvākus pasākumus Covid-19 ierobežošanai, nepieciešams maksimāli ātri noteikt personas, kuras kolektīvā atradušās ciešā kontaktā ar inficētu personu un noteikt personai medicīnisko novērošanu un mājas karantīnu.

Pašreizējos apstākļos, kad Covid-19 pacientu skaits dienas laikā pat mēdz pārsniegt 500 cilvēku, SPKC epidemiologiem darba apjoma dēļ nav iespējams operatīvi apzināt visas šo inficēto personu kontaktpersonas, lai informāciju nodotu šo personu ģimenes ārstiem.

Tādēļ ir nepieciešams kontaktpersonu noteikšanas sistēmu padarīt operatīvāku, atsakoties no SPKC dalības kontaktpersonu apzināšanā un informēšanā, kur tas ir iespējams.

Turpmāk, ja SPKC konstatēs, ka inficēta persona apmeklējusi kolektīvu – pirmsskolas izglītības iestādi, izglītības iestādi vai darba kolektīvu -, epidemiologs par to informēs konkrētās iestādes vadību. Pēc tam iestādes vadības uzdevums būs apzināt cilvēkus, kas bijuši ciešā kontaktā ar inficēto personu pēc noteiktiem kritērijiem.

Attiecīgi par kontaktpersonu cilvēku noteiks, ja viņam iepriekšējo divu dienu laikā pirms infekcijas laboratoriskās konstatēšanas ar saslimušo cilvēku būs bijis personīgs kontakts vismaz 15 minūtes un ne tālāk kā divu metru attālumā.

Tāpat par kontaktpersonu cilvēku noteiks, ja viņam būs bijis fizisks kontakts, piemēram, sarokošanās vai apskāviens ar inficēto. Kontaktpersonas statuss tiks piešķirts arī tad, ja personai būs bijis neaizsargāts tiešs kontakts ar Covid-19 inficētās personas inficētajiem izdalījumiem, piemēram, ja ir uzklepots.

Par kontaktpersonu cilvēks tiks noteiks arī tad, ja abas personas būs atradusies slēgtā vidē, piemēram, darba telpā, koplietošanas vai sanāksmju telpā, uzgaidāmajā telpā ilgāk par 15 minūtēm.

Vadoties pēc šiem kritērijiem, darba vietas atbildīgā persona izveidos kontaktpersonu sarakstu, ko nosūtīs SPKC. Vienlaicīgi arī kolektīva atbildīgā persona informēs kolektīvā noteiktās kontaktpersonas vai viņu likumīgos pārstāvjus – darbiniekus, izglītojamos vai izglītojamo vecākus par to, ka konkrētai personai bijis ciešs kontakts ar inficētu personu un ir pienākums ievērot mājas karantīnu, kā arī informēs par nepieciešamību sazināties ar ģimenes ārstu, lai sāktu medicīnisko novērošanu un nepieciešamības gadījumā saņemtu darba nespējas lapu.

Savukārt SPKC, saņemot no darba vietas kontaktpersonu sarakstu, pārliecināsies, ka tas ir sagatavots atbilstoši kritērijiem un to nosūtīs Nacionālajam veselības dienestam (NVD). NVD pēcāk šo informāciju ievadīs vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā, lai informācija būtu pieejama arī ģimenes ārstiem. Vadoties no pieejamās informācijas, ģimenes ārsts cilvēkam varēs noformēt darba nespējas lapu karantīnas dēļ.