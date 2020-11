Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

Policija rosina apsūdzēt par krāpšanos ar OIK un valstij nodarītiem pusmiljona eiro zaudējumiem Ieteikt





Valsts policija (VP) rosina prokuratūru apsūdzēt kādu uzņēmēju par krāpšanu lielā apmērā ar obligātā iepirkuma komponenti (OIK), kā rezultātā valstij nodarīti zaudējumi vairāk nekā pusmiljona eiro apmērā, aģentūru LETA informēja VP.

2019.gada 11.jūnijā policijā tika sākts kriminālprocess par krāpšanu lielā apmērā, kas izdarīta uzņēmumā, kas ražoja elektroenerģiju koģenerācijas procesā.

Izmeklētāji uzskata, ka noziedzīgais nodarījums tika izdarīts laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.februārim, iesniedzot AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” nepatiesas ziņas saturošus rēķinus par saražoto un AS “Latvenergo” tīklā nodoto elektroenerģiju.

Izmeklēšanā iegūta informācija, ka, iesniedzot rēķinus par elektroenerģiju un energoefektivitātes aprēķinus, norādītas apzināti nepatiesas ziņas par elektroenerģijas pašpatēriņu.

Pretēji noteikumiem tajos nebija iekļauta informācija par visu koģenerācijas staciju tehnoloģisko iekārtu, būvju, infrastruktūras kopumā patērēto elektrību, kas tika nodrošināta no cita elektroenerģijas pieslēguma ar nolūku apiet līguma nosacījumus.

Izmeklēšanas laikā tika iegūti pietiekami pierādījumi uzņēmuma valdes locekļa atzīšanai par aizdomās turēto šajā kriminālprocesā.

Lieta tagad nodota Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai.

Tāpat kriminālprocesā pieņemts lēmums par procesa sākšanu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai.