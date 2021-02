Foto: EPA/Scanpix/LETA

Nosauc pašvaldības, kurās varētu atsāk mācības klātienē







Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātajam reģionu principam, patlaban mācības klātienē varētu atsākt 20 pašvaldības, liecina Slimību profilakses un kontroles centra aktuālākie dati.

IZM kritērijam par 14 dienu kumulatīvo saslimstību ar Covid-19, kas ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju patlaban atbilst Alsungas, Baltinavas, Ciblas, Dundagas, Durbes, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Krustpils, Kuldīgas, Mālpils, Mērsraga, Nauksēnu, Neretas, Pārgaujas, Pāvilostas, Rucavas, Rūjienas, Salacgrīvas, Salas un Skrundas novads.

Vienlaikus IZM atklāja, ka pašvaldības pašas varēs vērtēt, vai atsākt klātienes mācības.

Kā obligāta rīcība tā nebūs noteikta. IZM skaidroja, ka pirms pašvaldība pieņem jebkādu lēmumu par klātienes mācību atsākšanu, nepieciešams situāciju izrunāt ar skolas vadību un informēt vecāku padomi.

Atsākot mācības klātienē, nodarbību laikā būs jāievēro droša distance, kā arī prasība valkāt maskas vēl joprojām ir spēkā, kā to jau iepriekš ir nolēmusi valdība.

Savukārt situācijā, kad pašvaldībā saslimstības rādītājs pieaugs, būs nepieciešams atsākt attālinātās mācības. Reģionu princips ietver testēšanas režīmu, līdz ar to dati parādīs, kāds ir īstais stāvoklis konkrētajā reģionā.

Jaunās prasības paredzēs arī to, ka skolēniem uz skolu jādodas kājām, ar ģimenes personīgo transportu vai skolēnu autobusu, taču IZM atzīmēja, ka nav plānots aizliegt pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Ministrijā norādīja, ka ir apziņotas skolas, un skolām ir datu bāze par to, kā skolēni nokļūst uz skolu. Tā tiks arī nodrošināta kontrole par skolēnu pārvietošanos no mājām uz skolu.

LETA jau ziņoja, ka IZM piedāvā klātienes mācības atsākt tajās pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju, – to paredz IZM piedāvātais reģionālās pieejas princips, kuru otrdien vērtēja valdība.

IZM aģentūrai LETA atklāja, ka 1.-6.klase, kā arī 12.klase klātienē mācības varētu atsākt tajās pašvaldībās, kuru 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs būs zem 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotājiem, savukārt saslimstības gadījumā līdz 400 uz 100 000 iedzīvotājiem – klātienē mācības varētu uzsākt tikai 1.-3. klase.

Klātienes mācību atsākšanai skolām būs jāspēj nodrošināt skolēniem arī drošu distanci un pārdomātu kustību, sociālajos tīklos informē IZM parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš. Jaunās prasības paredzēs arī to, ka skolēniem uz skolu jādodas kājām, ar ģimenes personīgo transportu vai skolēnu autobusu.

Latvijā bija plānots šonedēļ atsākt klātienes mācības vismaz 1. un 2.klasēm, taču augsto saslimstības ar Covid-19 rādītāju dēļ šī iecere pēdējā brīdī ir atlikta. Vecāko klašu skolēni attālināti mācās jau vairākus mēnešus.

Izglītības ministre Ilga Šuplinskas (JKP) ir uzsvērusi, ka attālinātajās mācībās būtiski samazinās mācību kvalitāte, tāpēc tiek meklētas iespējas atjaunot izglītošanos klātienē.

Šuplinska vērtēja, ka ir sarežģīti cerēt, ka kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 Latvijā drīzumā samazināsies zem 200, lai attiecīgi varētu pārskatīt ierobežojumus, taču psihoemocionālā situācija skolās un ģimenēs arvien samilzt, tāpēc valdība domā par daļēju skolu atvēršanu.