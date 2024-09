Attēlā no labās puses Ieva Virza, farmaceite, “Mēness aptiekas” vadītāja, Latvijas ārstu biedrības aptaujā atzītā gada farmaceite 2022; Viktorija Gulbe, “Mēness aptiekas” mārketinga un ilgtspējas vadītāja; Gunita Petrovica, farmaceite, Jaunās Torņakalna “Mēness aptiekas” vadītāja, saņēmusi Veselības ministrijas pateicības rakstu par ieguldījumu nozarē; Baiba Pedraudze, “Mēness aptiekas” personāla direktore; Vilma Druliene, “Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja; Jeļena Petrišina, “Mēness aptiekas” valdes locekle, Gada farmaceite 2023; Irmīna Karacejeva, Mēness aptiekas vadītāja Rēzeknē, saņēmusi Veselības ministrijas atzinības rakstu par ieguldījumu nozarē; Jolanta Bernupe, farmaceite, “Mēness aptiekas” vadītāja Ķekavā, saņēmusi Veselības ministrijas pateicības rakstu par ieguldījumu vietējās kopienas veselības veicināšanā; Helmuts Kupšis, farmaceita asistents no “Mēness aptiekas” 177, kura ieguvusi visaugstākos klientu apkalpošanas kvalitātes rādītājus klientu aptaujā. Foto Kristaps Mednis

Noturīga atzinība “Mēness aptiekai” kā labākajai darba vietai Ieteikt







Apliecinot drošas un stabilas darba vietas statusu, “Mēness aptieka” trešo reizi saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work sertifikātu. Kopumā izskatīti astoņi uzņēmuma darba vides aspekti, novērtējot darbinieku apmierinātību ar uzņēmuma vadību, personāla vadību, vērtībām, atalgojumu un citiem labumiem. Kā nozīmīgi aspekti uzlūkotas attiecības ar kolēģiem, kopējā gaisotne uzņēmumā, piesaiste, iespēja sabalansēt darba un privāto dzīvi. Īpaši vērtēta uzņēmuma ietekme uz norisēm sabiedrībā.

Reklāma Reklāma

„Esam īpaši lepni un pagodināti ar starptautisku labākās darba vietas atzinumu jau trešo gadu pēc kārtas. Šī noturīgā atzinība ir apliecinājums tam, kā īstenojam apņemšanos radīt pozitīvu, atbalstošu un ērtu vidi gan mūsu darbiniekiem, gan klientiem, vienlaikus saglabājot nemainīgu uzticību savai misijai – padarīt Latvijas iedzīvotājiem ceļu uz labāku veselību vieglāku un ātrāku. Mūsu pamatvērtībās – atbildībā, rūpēs un zināšanās – dziļi sakņojas viss mūsu paveiktais. Mēs turpināsim tiekties pēc jauniem standartiem nozarē un pilnveidosim darba vietu, kur mūsu cilvēki var uzplaukt. Tieši viņu aizrautība, centība, apņemšanās un komandas veikums padara šo darba vietu par patiesi labāko,” saka „Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Druliene.

“Mums – “Mēness aptiekai” – ir svarīgi būt labākajai darbavietai, jo savus darbiniekus mīlam un augstu vērtējam, bet darbinieki mīl savu arodu un veic to ar misijas apziņu. Šobrīd varam izvērtēt jau trīs gadu rādītājus, un tie liecina par noturīgu darbinieku iesaisti, kā arī stabiliem rādītājiem astoņos starptautiskā pētījuma norādītajos virzienos. Uzņēmumam kopumā un personāla nodaļai tas ir apliecinājums, ka izvēlamies un realizējam procesus, kas ļauj mūsu darbiniekiem justies labi, vienlaikus rūpējoties par aptiekas pakalpojumu pieejamību visā Latvijā. Novērtējuma brīdis ir vērtīgs mums katram, jo veicina apdomāt, kā tas ir – strādāt “Mēness aptiekā”, cik šajā darba vietā daudz nozīmīgi pozitīva, ko ikdienas straujumā varbūt pat neievērojam,” starptautisko atzinumu novērtē uzņēmuma personāla direktore Baiba Pedraudze.

Visaugstāk ar 94% uzņēmumā novērtētas izaugsmes iespējas, jo gan biroja, gan aptieku darbiniekiem ir iespēja mācīties un ieņemt jaunus amatus. Piemēram, farmaceita asistents pēc studijām var kļūt par farmaceitu, tad savukārt augt par aptiekas vadītāju, par reģionālo vadītāju. No reģionālā vadītāja amata jau paveras jaunas iespējas birojā. Augstu (89%) darbinieki ir novērtējuši dažādību uzņēmumā. 88% ir novērtējums tam, ka darbinieku priekšlikumi, idejas tiek respektētas, tikpat daudzi atzinuši, ka vadītāju rīcība vienmēr ir ētiska. 88 % darbinieku ir teikuši, ka dara visu iespējamo, lai piepildītu savu kolēģu un klientu gaidas. Savukārt 86% novērtējuši tālākizglītības piedāvātās plašās iespējas. Uzņēmums savos lēmumos balstās uz ilgtspējīgiem, sociāli atbildīgiem un videi draudzīgiem pamatiem – to apstiprinājuši 83%.

“Kolēģi, kuri jūtas uzņēmumā iesaistīti un uzteic tādus aspektus kā stabilitāte, laba attieksme pret darbiniekiem, ir profesionāls kolektīvs, augstas vērtības, ir karjeras iespējas, “manu viedokli ņem vērā”, ir svētku dāvanas darbiniekiem un bērniem, plašas darba iespējas Latvijā, pozitīva atgriezeniskā saite no klienta u.c. No personāla vadības četriem būtiskiem aspektiem, darbinieku iesaistes kultūrai ir nozīmīga loma uzņēmuma veikstpējā. Vide, kuru veidojam, iedrošina darbam, jauniem sasniegumiem, ir skaidri un saprotami uzdevumi. Darbinieki tiek cienīti un viņu viedoklim ir nozīme. Viņi novērtē ne tikai to, ka aizvien uzlabojas darba vide, ka modernizējam ne tikai klientu apkalpošanas zāles aptiekās, bet iekārtojam arī atpūtas un biroja telpas darbiniekiem. Pēdējā gada laikā 36 aptieku darbinieki ikdienu vada rekonstruētās, uzlabotās aptiekās ar atjaunojām darbinieku atpūtas telpām. Domājot par darbinieku labbūtību, realizējam aktivitātes, no kurām ieguvēji ir arī viņu ģimenes. Veicinot aktīvu dzīvesveidu realizējam apmaksātu dalību tautas skrējiena “Stirnu buks” posmos un ikgadējā Rimi Rīgas maratonā. Uzņēmuma pabalsti gan priecīgos, gan skumjākos dzīves brīžos ir atbalsts darbinieka ģimenei. Mēs tiešām esam ne vien labākā, bet arī sirsnīgākā, savstarpējās attiecībās patīkamākā un ģimenei draudzīgākā darbavieta,” novērtējumā gūtos rezultātus papildina Baiba Pedraudze.

Labākās darba vietas sertifikāta saņemšanu uzņēmuma vadība atzīmēja kopā ar farmaceitiem, kuru profesionālais veikums atzīts ne vien uzņēmumā, bet ir klientu augsti novērtēts un godalgots ar apbalvojumiem nozarē.

“Farmaceite esmu jau vairāk nekā 30 gadus. Būdama ķekaviete, 12 darba gados Ķekavas “Mēness aptiekā” mūsu klientus esmu labi iepazinusi. Atbildība darbā ir liela, jāstrādā domājot ilgtermiņā. Klienti pamatā ir vietējie iedzīvotāji, bieži vien satieku viņus uz ielas, reizēm apstādina un lūdz kādu nelielu padomu. Katru klientu aptiekā sagaidu un pavadu ar smaidu! Kolektīvā esam priecīgas, ka mums pirms gada rekonstruēja aptieku, par visu ir padomāts, tādā gaišā un sakārtotā vidē gan mums patīkami strādāt, gan klientiem atnākt. Ja ir kāda problēma, drūma doma, tad atrašanās mūsu aptiekā dara priecīgāku, ceļ augšup, klienti pēc sarunas un konsultācijas ar farmaceitu ātrāk veseļojas, labāk jūtas, izvēlas atgriezties pēc palīdzības, tiklīdz tā ir nepieciešama. Laika gaitā praksē esmu atbalstījusi septiņus farmācijas studentus. Viņi visi tagad strādā kādā no “Mēness aptiekām”. Arī viena no manām kolēģēm sākumā aptiekā bija farmaceita palīgs, bet vēlāk, būdama augsti motivēta, ar aptiekas kolektīva un uzņēmuma atbalstu izmācījās par farmaceita asistenti un tagad ir pateicīga par šo darba iespēju,” atzīst Jolanta Bernupe, “Mēness aptiekas” vadītāja Ķekavā, farmaceite, kura saņēmusi Veselības ministrijas pateicības rakstu par ieguldījumu vietējās kopienas veselības veicināšanā.

Reklāma Reklāma

“Par farmaceiti Rēzeknē strādāju gandrīz 50 gadus. Šajā laikā esmu iepazinusi vietējās ģimenes vairākās paaudzēs, esmu darbā ievadījusi arī jaunos farmaceitus. Nereti, kad klienti atnāk pie mums konsultēties, ja ir iespēja, apjautājos, kā iet man zināmajiem klienta vecākiem, bērniem. Cilvēkiem bez zālēm ikdienā bieži vien nepieciešami arī citi aptiekā nopērkami produkti, kosmētika. Lai arī mani cienījamie gadi ļautu atpūsties no algota darba, tomēr nāku strādāt uz aptieku. Mana atziņa – ir labi strādāt, ja vien pats labi strādā! Aptieka kļūst aizvien modernāka, emu apguvusi darbu ar datoru, regulāri piedalos aptiekas organizētajās papildu mācībās, tagad tās pamatā notiek attālināti, kas mums, no Rīgas tālu dzīvojošajiem, ir ļoti labi. Ja patīk būt cilvēkos, sarunāties, ir vēlme pēc stabila darba un ir interese par farmāciju, es noteikti iesaku mācīties par farmaceitiem!” iedrošina “Mēness aptiekas” farmaceite Irmīna Karacejeva no Rēzeknes, kura par ieguldījumu nozarē nesen saņēmusi Veselības ministrijas atzinības rakstu.

“No saviem 16 darba gadiem jau ilgāku laiku strādāju “Mēness aptiekā”, kas atrodas tirdzniecības centrā “Mols”. Ļoti novērtēju, ka darba vieta ir mājām tuvu, nav lieki jāpavada laiks braucienā uz darbu, no mājām līdz savai aptiekai varu aiziet 10-15 minūtēs. Esmu priecīgs par mūsu klientiem, kuriem ikdienā ir ļoti dažādas vajadzības, mums farmaceitiem, jābūt gataviem visiem, ar katru vajadzīga patīkama un cieņpilna saruna! Daļa ir patstāvīgie klienti, kurus jau pazīstu, kuri regulāri apmeklē tieši mūsu aptieku. Esam neliels, draudzīgs kolektīvs, valda brīva atmosfēra, ja vien nepieciešams, varam palūgt viens otram padomu, palīdzību. Ja nepieciešams, varam iespēju robežās pamainīt darba grafiku – vienreiz šāda palīdzība vajadzīga kādai kolēģei, citreiz varbūt vajadzēs man. Ar smaidu atceros iepriekšējo darbinieku balli, kurā tiešām labi atpūtos ar kolēģiem, un arī šādi kopīgi brīži ir nepieciešami,” stāsta Helmuts Kupšis, farmaceita asistents no “Mēness aptiekas” 177, kura ieguvusi visaugstākos klientu apkalpošanas kvalitātes rādītājus klientu aptaujā.

„Mēness aptieka ir līdz šim vienīgais farmācijas uzņēmums Latvijā, kas ieguvis starptautisko Best Places To Work sertifikātu, kopumā šogad ierindojoties Eiropā 23. vietā. Best Places To Work ir viena no populārākajām programmām Eiropā darba devēju, tostarp, farmācijas uzņēmumu, vidū un sniedz iespēju objektīvi novērtēt uzņēmuma darba vidi. Dalība šajā programmā ir brīvprātīga, un uzņēmums pats var izvēlēties tai pieteikties, lai tiktu novērtēts. Iegūstot starptautiskai sertifikācijai nepieciešamo punktu skaitu, uzņēmums kvalificējas labākās darba vietas statusam.