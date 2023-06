Ogres novada mērs Egils Helmanis. Foto: Zane Bitere/LETA

Ogres mērs publiskā pasākumā apliets ar sarkanvīnu saistībā ar viņa “nepareizajiem uzskatiem” Ieteikt







Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis savā “Facebook” kontā dalījies ar kādu nepatīkamu starpgadījumu, ko nesen piedzīvojis publiskā pasākumā.

Savā stāstā viņš izmanto pasakas elementus. Publicējam rakstīto!

“Šoreiz izstāstīšu gandrīz pasaku. Ne gluži par meža zvēriem, bet par meža dīvainīšiem gan. Reiz, kādā mežā, kurš sastāvēja no trim priedēm, bija apmaldījušās ļoti īpatnējas būtnes. Viņus vadīja fanātiska pārliecība par savu uzskatu nekļūdību, izredzētību un nesodāmību.

Lielākajai daļai cilvēku viņu runas likās dīvainas un pat smieklīgas, jo viņi uzstāja, ka vīrietis drīkst precēt vīrieti, ka teikt patiesību ir naida runa, ka dzimums un tautība ir tikai sociāls konstrukts, izdomājums. Šie meža dīvainīši bija sagrupējušies bariņos, kuriem katram bija dots kāds labskanīgs nosaukums.

Daži, sevi sauca par “sabiedrību par atklātību ”Delna””, citi, kas uzskatīja sevi par īpaši izredzētiem, izmantoja svešvārdu “Providus” (latviski – pravietisks), vēl citi bija pārliecināti, ka ir demokrātijas akadēmiķi.

Izņemot tos brīžus, kad šie dīvainīši pulcējās vienkopus un skaļi apsaukāja cilvēkus, kas devās savās ikdienas gaitās, pārējā laikā viņiem uzmanību neviens nepievērsa.

Un izrādījās, ka tieši uzmanības pievēršana ir tas, kas šiem dīvainīšiem akūti nepieciešams. Jo mazāk uzmanības, jo agresīvāki un skaļāki tie kļuva. Un, lūk, vienā brīdī šīs būtnes vairs nekautrējās atbalstīt tos, kas pārkāpj likumu, vienlaikus bļaujot par tiesiskumu, toleranci un demokrātiju.

Šodien šajā pasakā tika aizsākta jauna nodaļa. Biju saņēmis ielūgumu uz Ziemeļvalstu nacionālo dienu svinībām. Izrādījās, ka šajā kulturālas noskaņas pasākumā savu vietu bija atraduši arī daži no agresīvajiem meža dīvainīšiem. Kādā brīdī viens no tiem, kuru es indentificētu kā sievieti, bet nezinu, kā šī būtne identificē sevi, no aizmugures aplēja mani ar sarkanvīnu un metās bēgt. Šajā brīdī, galvenais par ko spēju domāt, cik slikti, ka Latvijā nav ieviesta Stambulas konvencija, jo tad taču šādas agresijas izpausmes nevarētu notikt!

Kā noskaidrojās, šo izcilo diskusijas kultūras paraugu sniedza Ilze Burkovska-Jakobsena. Par ko īsti viņa sadusmojās, nezinu, bet pieņemu, ka tas saistīts ar viņas aktīvo atbalstu civilās savienības idejai. Ja mērķis bija mani pārliecināt par īpašām varavīksnes tiesībām, tad – nē, diez vai izdevās! Režisorei Ilzei ir kāda animācijas filma, kurā viņa stāsta par savu bērnību un jaunību, absolūtu ticību komunisma idejai, propagandistes darbu, rakstot padomju laika presē. Un vēlāku vilšanos. Kā redzams, revolucionārā pārliecība un komunistiskā sirdsapziņa nav zudusi arī šodien. Nesalaužamo ticību komunisma ideāliem ir nomainījusi tikpat kvēla ticība multikulturālisma un LGBT ideāliem.

Soctīklā Twitter, šo soli publiski slavē “Providus” pētniece Kažoka un citi ideoloģiskie sabiedrotie. Atbalstīt likumpārkāpumus jau šiem dīvainīšiem nav nekas jauns – arī kvēlā Ogres muzeja aizstāvēšana, neskatoties uz to, ka domstarpību pamatā bija muzeja vadības likumpārkāpumi (to, piemērojot sodu, atzinis KNAB un turpinās arī kriminālprocess), lieliski iekļaujas liberālās tolerances idejās! Tikmēr citi komunistiskās, tpfu, tas ir liberālās, ideoloģijas piekritēji, aicina vēlēt man un maniem domubiedriem nāvi.

Es uz to raugos salīdzinoši mierīgi, par zināmu uzjautrināšanos. Bet skumji ir tas, ka jau vēsturē esam redzējuši, kas notiek, kad ideoloģiski motivēta pārliecība nostājas augstāk par likumu un elementāru cilvēcību. Ja tiek publiski slavēti vieglāki likumpārkāpumi, tad tas ir tikai laika jautājums, lai arī krimināllikuma pārkāpumi kļūtu par apsveicamu soli, ja vien tie vērsti pret “nepareizajiem” un to paveikuši “pareizie” cilvēki.

Bet es nesalaužami ticu, ka arī šis laiks pāries, lietas nostāsies savā vietā. Tāpat, kā sagruva komunistu ļaunuma impērija, sabruks arī tās mākslīgi uzturētās struktūras, kas tiecas padarīt mūsu tautu par kosmopolītiskiem bezdzimuma radījumiem!”