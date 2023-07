Okupācijas iestādes ziņo par dronu uzbrukumu Krimas pilsētai naktī uz svētdienu

Ziņa papildināta ar Ukrainas bruņoto spēku preses pārstāves viedokli pl. 16.00.

Naktī uz svētdienu noticis dronu uzbrukums Krimas pilsētai Sevastopolei, paziņojušas okupācijas iestādes.

“Uzbrukums bija masveidīgs un ilgstošs,” platformā “Telegram” ierakstījis Sevastopoles okupācijas administrācijas vadītājs Mihails Razvozžajevs.

Viņš arī apgalvojis, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība dronu uzbrukumu esot atvairījusi un nekādi postījumi pilsētā neesot nodarīti. Neatkarīga apstiprinājuma tam nav.

Razvozžajevs norādījis, ka uzbrukums bijis koncentrēts Hersonesas zemesraga, Sevastopoles līča un Balaklavas apkaimes rajonos.

Ukrainas Bruņoto spēku operatīvās pavēlniecības “Dienvidi” preses pārstāve Natālija Humeņuka, runājot televīzijā, pieļāva iespēju, ka okupantu paziņojumi par it kā notikušo Ukrainas dronu uzbrukumu Sevastopolei varētu būt provokācija nolūkā radīt Sevastopoles iedzīvotājiem iespaidu, ka par viņu drošību tiek gādāts.

“Telegram” kanālos vietējie iedzīvotāji vēstīja, ka Sevastopolē bijuši dzirdami spēcīgi sprādzieni.

Sevastopolē atrodas Krievijas Melnās jūras kara flotes galvenā bāze.

The air defense system repelled an attack by nine UAVs on #Sevastopol, according to local collaborators.

The movement of ferries and boats in the Sevastopol Bay has been temporarily suspended. pic.twitter.com/Yng9fGzhac

— NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2023