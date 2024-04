Krievijas raķešu triecienos Ukrainā Dņipropetrovskas apgabalā nogalināti deviņi cilvēki, piektdien pavēstīja Ārkārtas situāciju dienests.

19 cilvēki ievainoti, vairākās pilsētās nodarīti lieli postījumi dzīvojamiem namiem.

Dņipro pilsētā, Krievijas karaspēkam veicot triecienu civilajai infrastruktūrai, daļēji sagrauts piecstāvu nams. Izraisījies ugunsgrēks.

Russia launched a missile attack on Dnipro and the region today, targeting civilian objects only, namely residential buildings and a railway station.

At least 8 people were killed and 25 injured.#PatriotsSaveLives. Stronger air defence to prevent deaths is needed now. pic.twitter.com/4RKWfze3wz

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 19, 2024