"Tur ir pavisam čābiski…" Slaidiņš stāsta par Krievijas specdienestu izveidotām viltus humānajām organizācijām, kas imitē Ukrainas karagūstekņu pārbaudes







“Krievijā ir identificētas 186 Ukrainas ieslodzīto uzturēšanas vietas, kurām netiek klāt Sarkanā Krusta un citu uzraudzības misiju pārstāvji,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, atsaucoties uz Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) sniegto informāciju.

“Turklāt krievi [Krievijas specdienesti] ir izveidojuši viltus organizācijas, kas imitē humāno misiju īstenošanu vietās, kurās tiek turēti Ukrainas karagūstekņi. Šī iemesla dēļ starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām nav atļauts apmeklēt Ukrainas ieslodzītos,” turpināja informēt NBS majors. “Nu, jā – arī tie, kas tika apmainīti, ziņo, ka nekad tur nav bijis kāds no Sarkanā Krusta, jo nelaiž klāt. Es arī par to esmu daudz runājis. Tur ir pavisam čābiski…” atzina Slaidiņš TV24 raidījumā, stāstot par Ukrainas karagūstekņu situāciju krievu gūstā.

Turpretim ar krievu karagūstekņu pārbaudēm Ukrainā “viss ir līmenī”, norādīja NBS majors.

“Tur reizi mēnesī brauc starptautiskās organizācijas, uzskaita, paskatās, kā dzīvo un ēd, kā dara visu pārējo,” apliecināja Slaidiņš. Savukārt attiecīgās krievu viltus humānās organizācijas karagūstekņu pārbaudes “aktīvi izmanto ienaidnieka propagandai un konfidenciālas informācijas vākšanai no gūstā esošo ukraiņu radiniekiem un draugiem”. Turklāt notiekot arī šantāža. “Vispār tas sākās jau 2014.gadā, kad ļoti šantažēja tādā veidā,” piebilda militārais eksperts.

Savukārt Ukrainas teritorijā atrodas 10 karagūstekņu uzturēšanas vietas.

“Ir piecas nometnes un pieci pagaidu punkti. Te gan informācija drusku atšķiras, jo tiek uzskatīts, ka Krievijas teritorijā pa visu valsti varētu būt līdz pat 300 [karagūstekņu uzturēšanās vietas], ieskaitot okupētās teritorijas. Tiek minēts, ka tostarp tās ir arī Baltkrievijā. Nedaudz, bet ir. Un nevienai no tām nav piekļuves ne no Sarkanā Krusta puses, ne no ANO, EDSO un cilvēktiesību aktīvistu puses,” norādīja Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, izsmeļoši informējot par Ukrainas karagūstekņu situāciju, atsaucoties uz Ukrainas GUR publiskoto informāciju.

