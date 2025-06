Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Stambulā, Vatikānā vai Šveicē…? Zelenskis paziņo par īpašu piedāvājumu Krievijai, līdz abu valstu līderu tikšanās brīdim







Ukrainas puse piedāvā Krievijai pamieru – pārtraukt uguni -, līdz abu valstu līderu tikšanās brīdim, lai apspriestu mieru Ukrainā. To šodien, 4.jūnijā, sarunā ar žurnālistiem paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ziņo “Ukrinform.ua“.

“Krievi nav gatavi pamieram. Vismaz šāda līmeņa delegācijas nav gatavas to atrisināt. Un viņi uzskata, ka tas ir līderu jautājums. Viņi paši mums to pateica: pamiers ir cits līmenis. Mēs ierosinām – un es domāju, ka mūsu partneri mūs var atbalstīt – piedāvāt krieviem pamieru pirms līderu tikšanās. Mans personīgais viedoklis ir šāds: pirmkārt, mēs esam gatavi tikties uzreiz… Tikšanās ir pēc “krievu” izvēles: Stambula, Vatikāns, Šveice – visas šīs valstis ir pieejamas. Mēs piedāvājam tikšanos no pirmdienas jebkurā dienā,” teica Ukrainas prezidents Zelenskis.

Zelenskis norādīja, ka Ukrainas puse būtu pateicīga, ja ASV prezidents Donalds Tramps atbalstītu šo ideju.

“Esmu pārliecināts, ka (Turcijas) prezidents Erdogans to atbalstīs, jo mūsu sarunas laikā viņš teica, ka vēlētos tikšanos četriem: Erdogans, prezidents Tramps, es un Putins. Mēs esam gatavi šādai tikšanās reizei jebkurā dienā,” sacīja Ukrainas prezidents Zelenskis, ziņo “Ukrinform.ua”.

Vienlaikus Zelenskis uzsvēra, ka gadījumā, ja līderu tikšanās laikā nebūs sapratnes, vēlmes pēc deeskalācijas un iespējas izbeigt karu, tad krievi varēs vienpusēji izbeigt pamieru tajā pašā dienā. “Ja mēs redzēsim, ka varam turpināt dialogu un esam gatavi veikt attiecīgus pasākumus deeskalācijai, tad mēs pagarināsim pamieru ar amerikāņu uzraudzību un viņu starpniecības garantijām,” teica Zelenskis.

Ukrainas prezidents piebilda, ka gadījumā, ja krievi nevēlas pamieru ilgtermiņā, tikšanās varētu notikt jebkurā dienā, sākot no rītdienas [5.jūnija]. Par šo Zelenska paziņojumu un piedāvājumu Krievijai ziņoja arī “Unian.net“.

Kā jau ziņots, šo pirmdien, 2. jūnijā, Stambulā notika otrā sarunu kārta starp Ukrainas un Krievijas delegācijām.

Pēc sarunām Ukrainas delegācijas vadītājs, aizsardzības ministrs Rustems Umerovs (Rustem Umerov) paziņoja, ka krievi ir piedāvājuši Ukrainas un Krievijas līderiem no 20. līdz 30. jūnijam rīkot tikšanos.

Jau ziņots, ka ASV prezidents Tramps ir atvērts idejai par tikšanos Turcijā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, paziņojis Baltais nams.