ASV prezidents Donalds Tramps (foto – no labās) un Krievijas prezidents Vladimirs Putins

Tramps runājis ar Putinu vairāk nekā stundu. Vai Krievija vairs nav ieinteresēta sarunās ar Ukrainu?







ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins telefonsarunā ar viņu solījis atbildēt uz Ukrainas uzbrukumu Krievijas stratēģiskajiem bumbvedējiem.

“Es tikko pabeidzu telefonsarunu ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Saruna ilga aptuveni stundu un 15 minūtes. Mēs pārrunājām Ukrainas uzbrukumu Krievijas lidmašīnām, kā arī dažādus citus uzbrukumus, ko veica abas puses,” viņš raksta savā sociālajā tīklā “Truth Social”.

Tramps norādīja, ka tā bijusi laba saruna, bet “ne tāda, kas nekavējoties novedīs pie miera”.

“Prezidents Putins ļoti stingri pateica, ka viņam nāksies atbildēt uz neseno uzbrukumu lidlaukiem. Mēs apspriedām arī Irānu un to, ka Irānai beidzas laiks, lai pieņemtu lēmumu par kodolieročiem, un tas ir jāpieņem ātri,” piebilda Tramps.

Kā atgādina “Kyiv Independent“, Ukraina 1. jūnijā uzsāka dronu uzbrukumu četriem galvenajiem Krievijas militārajiem lidlaukiem, sabojājot 41 lidmašīnu, tostarp smagos bumbvedējus un retās spiegu lidmašīnas A-50.

Operāciju, kas nodēvēta par “Zirnekļtīklu”, plānoja 18 mēnešus, un to tieši pārraudzīja prezidents Volodimirs Zelenskis, bet veica Ukrainas Drošības dienests. Tas paziņoja, ka 117 bezpilota lidaparāti, kas tika palaisti no slēptām kravas mašīnām, kas bija izvietotas Krievijas teritorijā, ukraiņi vienlaicīgi uzbruka lidlaukiem vismaz četros reģionos, tostarp tūkstošiem kilometru attālumā no Ukrainas robežas.

Sākotnēji Kremlis par šo operāciju klusēja. Dažas dienas pēc uzbrukuma Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs 3. jūnijā paziņoja, ka Putins ir informēts par “incidentu” un ka ir sākta izmeklēšana. Arī Tramps neraksturīgi klusēja par uzbrukumu, kas Ukrainā tika novērtēts kā liels panākums. Baltais nams 3. jūnijā apstiprināja, ka Ukraina nav iepriekš informējusi Trampu par operāciju.

Trampa īpašais sūtnis Ukrainā Kīts Kellogs brīdināja, ka uzbrukums var novest pie pilna mēroga kara eskalācijas, raksta “Kyiv Independent”.”Es jums saku, ka riska līmenis strauji pieaug,” 3. jūnijā telekanālā Fox News sacīja Kellogs. “Kad jūs uzbrūkat pretinieka daļai no viņa nacionālās izdzīvošanas sistēmas, kas ir viņa kodolieroču triāde, tas nozīmē, ka jūsu riska līmenis pieaug, jo jūs nezināt, ko darīs otra puse,” sacīja Kellogs.

Ukrainas bezpilota lidaparātu – dronu – uzbrukums sekoja pēc vairākām Krievijas eskalācijas dienām, kad Maskava trīs nakšu laikā veica vienus no spēcīgākajiem gaisa uzbrukumiem pilna mēroga karā Ukrainā. Operācija “Zirnekļtīkls” bija vērsta pret dažiem no tiem bumbvedējiem, kas iznīcināja Ukrainas pilsētas un civilos mērķus.

Zelenskis šodien, 4. jūnijā, paziņoja, ka Ukraina nebūtu veikusi uzbrukumu Krievijas lidlaukiem, ja Maskava būtu piekritusi tiem daudzajiem pamiera priekšlikumiem, kas ir izvirzīti kopš šā gada marta.

Operācija “Zirnekļtīkls” tika veikta Krievijā dienu pirms otrās tiešo miera sarunu kārtas starp Kijevu un Maskavu, kas notika Stambulā 2. jūnijā. ASV ir uzslavējušas šīs sarunas kā Trampa veiksmīgas iejaukšanās miera procesā zīmi – lai gan Krievija joprojām noraida pamieru.

4. jūnijā Krievijas prezidents Putins paziņojis, ka Krievija vairs nav ieinteresēta sarunās ar Ukrainu, raksta “Kyiv Independent”. “Pašreizējam Kijivas režīmam nemaz nav vajadzīgs miers,” viņš teica televīzijas pārraidē, tiekoties ar augstākajām amatpersonām. “Par ko tur runāt? Kā mēs varam vest sarunas ar tiem, kas balstās uz teroru?” esot teicis Putins.

Neraugoties uz Kremļa neatlaidīgo atteikšanos noteikt pamieru vai spert nozīmīgus soļus miera virzienā, Tramps nav īstenojis draudus piemērot Krievijai sankcijas. Kamēr republikāņu likumdevēji, tostarp uzticami Trampa sabiedrotie, ir apvienojušies, lai ar likumdošanas palīdzību noteiktu sankcijas Krievijai, Tramps ir izvairījies no spiediena uz Maskavu.