“Greenpeace” vides aktīvisti 2025. gada 3. jūnijā no Grēvina muzeja Parīzē nozaguši Emanuela Makrona vaska figūru. Foto: AFP/SCANPIX

Kroņa numurs! Vides aktīvisti no muzeja Parīzē nozog Makrona vaska figūru, lai to uzstādītu pie Krievijas vēstniecības







Organizācijas “Greenpeace” vides aktīvisti nozaguši Francijas prezidenta Emanuela Makrona vaska figūru no Grēvina muzeja Parīzē. Viņi to iznesa no telpām, uzdodoties par muzeja darbiniekiem, tā šonedēļ, 2.jūnijā, vēstīja britu medijs “BBC“.

Vides aktīvisti vispirms iegāja muzejā, maskējušies kā tūristi, pēc tam pārģērbās, apklāja statuju ar segu un iznesa to ārā pa avārijas izeju, tā Francijas ziņu aģentūrai AFP pastāstīja avots policijā. Drīz vien Makrona vaska figūra parādījās pie Krievijas vēstniecības Parīzē protesta laikā, kurā vides aktīvisti apsūdzēja Makronu to Francijas uzņēmumu piesegšanā, kas turpina sadarboties ar Krieviju pēc tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.

Nozagtās vaska figūras cena ir 40 000 eiro. Kadros no “Greenpeace” akcijas norises vietas redzams, kā vides aktīvisti to kopā ar plakātiem uzstāda pie vēstniecības. Parīzes policija paziņojusi, ka saistībā ar šo zādzību neviens nav arestēts, savukārt pati vaska figūra joprojām nav atrasta.

Francijas “Greenpeace” vadītājs Žans Fransuā Žiljārs (Jean-François Juilliard) ziņu aģentūrai AFP komentārā norādīja, ka Parīze “spēlē dubultu spēli”, atbalstot Ukrainu un vienlaikus ļaujot Francijas uzņēmumiem turpināt gāzes un minerālmēslu importu no Krievijas. Viņš sacīja, ka Makrons “iemieso šo divkosīgo pieeju” un viņam vajadzētu būt pirmajam Eiropas līderim, kas lauzīs tirdzniecības līgumus ar Krievijas uzņēmumiem.

Maijā “BBC” veiktajā izpētē tika konstatēts, ka Krievija turpina pelnīt miljardus no fosilā kurināmā eksporta uz Rietumiem, tostarp uz Eiropas Savienību (ES).

Saskaņā ar Enerģētikas un tīra gaisa pētniecības centra (CREA) datiem Krievija no naftas un gāzes eksporta ir nopelnījusi vairāk nekā 883 miljardus eiro, kopš tā 2022. gadā uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tostarp 228 miljardus eiro no valstīm, kuras ir noteikušas sankcijas pret Krieviju. Lielāko daļu no šīs summas – 209 miljardi eiro – nāca no ES valstīm, tostarp 17,9 miljardi eiro – no Francijas.

Tiek lēsts, ka Krievijas gāzes eksports uz Eiropu 2024. gadā pieaugs par 20%, un sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) eksports sasniegs rekordlielu apjomu. Pašlaik puse no Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes eksporta tiek eksportēta uz ES, norāda CREA.

Francija kopā ar visu ES ir noteikusi sankcijas pret Krieviju, tostarp ierobežojumus Krievijas energoresursu importam, taču gāzes importam sankcijas ir noteiktas tikai daļēji. Francijas prezidents Makrons nesen paziņoja, ka ES noteiks jaunas sankcijas Maskavai, ja tā atteiksies nopietni vienoties par pamieru Ukrainā.