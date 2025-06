“Sacelšanās vai bruņots dumpis vairs nav aiz kalniem…” Leģiona “Brīvā Krievija” runasvīrs Cēzars ekskluzīvā intervijā skaidro, kāpēc Eiropai viņus jāatbalsta Ieteikt







“Mēs kā daļa no Ukrainas bruņotajiem spēkiem ievērojam visas saistības, bet runa ir ne tikai par iespējamu ārēju militāru operāciju. Runa ir arī par to, ka Krievijas tautām saskaņā ar ANO cilvēktiesību deklarāciju ir tiesības uz sacelšanos tirānijas un apspiešanas gadījumā, un mēs noteikti šīs tiesības izmantosim,” tā ekskluzīvā intervijā TV24 raidījumā “Globuss” sacīja leģiona “Krievijas brīvība” runasvīrs Cēzars, kurš vienlaikus ar Ukrainas armiju cīnās pret tā saukto “Putina režīmu” Krievijā.

“Mūsu leģiona darbs nav tikai militārās aktivitātes frontē, izmantojot Latvijas tautas dāvinātās automašīnas un dronus, par ko jums esam ļoti pateicīgi, bet arī izglītojošs un politisks darbs. Kad lielākā Krievijas pilsoņu daļa sapratīs, ka taisnība ir leģiona “Krievijas brīvība” pusē un Kremlis ved Krievijas tautas nāvē, tad, ticiet man, sacelšanās vai bruņots dumpis vairs nav aiz kalniem. Bet Putinu [Krievijas prezidentu] neviens neaizstāvēs, un to pierādīja notikumi ar Prigožinu [algotņu grupējuma “Vagner” līderi]. Un tagad – divus gadus pēc šiem notikumiem – ir vēl mazāka vēlme aizsargāt Putina režīmu. Jā, varbūt daži kadirovieši centīsies kaut ko darīt, bet es viņiem pat neiesaku mēģināt – pāri nepaliks ne slapja vieta!” apgalvoja leģiona “Krievijas brīvība” runasvīrs Cēzars intervijā TV24 raidījumā.

Turklāt runasvīrs Cēzars intervijā uzsvēra, ka Krievijā “miljons apdullināto, aplaupīto, nabadzīgo un beztiesisko cilvēku, kuri karo pret Ukrainu, nespēs stāties pretī dažiem desmitiem tūkstošiem cilvēku, kuri ir motivēti un apmācīti, kuri zina, ka viņi karo par patiesi gaišu nākotni saviem bērniem un mazbērniem”. Leģiona “Krievijas brīvība” runasvīrs arīdzan norādīja, ka pašreiz esot grūti paredzēt varas maiņas formātu Krievijā, taču, visdrīzāk, tie būs “nopietni iekšēji notikumi” ar šī leģiona līdzdalību, kas notiks viņu politiskā darba rezultātā.

Vai jūs domājat, ka tas būs arī NATO un, teiksim, Eiropas interesēs – atbalstīt jūs jau pēc Ukrainas teritorijas atbrīvošanas, lai jūs Krievijā varētu atbrīvoties no “Putina režīma”?

Uz šo TV24 raidījuma vadītāja jautājumu Cēzars atteica, sakot: “Patiesībā, jā, pat ja skatāmies uz to pragmatiski, kaut gan visas pasaules politikas problēma ir tajā, ka tā ir pragmatiska. Pragmatisms rada zemiskumu, bet zemiskums izraisa traģēdijas. Atcerieties, ko teica varenais Vinstons Čērčils? Ja kara vietā vēlaties panākt apkaunojumu, tad dabūsiet gan apkaunojumu, gan karu. Šāda ir situācija tagad, kādā ir nonākusi Eiropa. Pēc 2014.gada neparādot Putinam to, ka viņa vieta ir civilizācijas kaktā, un neparādot, ka Eiropa ir gatava, neatkarīgi no ASV, dot pretsparu ar spēku, palīdzēt saviem sabiedrotajiem un aizstāvēt tos, kuriem uzbruka, mēs sagaidījām pilna mēroga iebrukumu [Ukrainā]. Paldies dievam, tagad Eiropa lēnām sāk mosties!”

Cēzars intervijā uzsvēra arī to, ka Eiropas interesēs ir tas, lai “Krievijā varu pārņemtu domājoši, Krieviju un apkārtējo pasauli mīloši patrioti”, kādi ir šī leģiona pārstāvji.

“Un pat raugoties no pragmātiskā skatu punkta, Eiropai būs daudz labāk tērēt simtiem miljardu eiro nevis tam, lai gatavotos karam ar Krieviju, bet gan ekonomikas, medicīnas, izglītības un sociālo programmu attīstībai. Tas viss ir saprātīgi. Eiropai vajadzētu mūs atbalstīt,” cerību pauda leģiona “Krievijas brīvība” runasvīrs Cēzars ekskluzīvā intervijā TV24 raidījumā “Globuss”.

Pilnu TV24 raidījumu “Globuss” skatieties video šeit: