Beidzamajā laikā jaunie vilcieni un problēmas, kas ar tiem saistītas, ir temats, kas tiek apspriests no daudz un dažādām pusēm. Arī latviešu dziedātāja Olga Rajecka sociālo tīklu platformā “Facebook” dalījusies ar savu pieredzi, dodoties ar vilcienu uz Viļņu.

“Šobrīd braucu uz Viļņu ar vilcienu. Siltie ēdieni nosacītā restorānā beidzās jau pirms Jelgavas. Mēs braucām ar draugiem un gribējām iedzert vīnu vai šampanieti, jo beidzot neesam pie stūres! Nav pieejams nekas!” viņa norāda.

“Ēdienu un dzērienus ņemiet līdzi! Lai jauks ceļojums jums visiem, kas nolēmuši braukt uz Viļņu ar vilcienu! 1. klase no 2. ne ar ko neatšķiras! Pārējais viss pieņemami!” O.Rajecka piebilst.

Komentāros tiek atklātas papildu detaļas, piemēram, abas klases esot vienādas, bet biļešu cenu atšķirība ir 10 eiro. Kāda komentētāja norāda, ka pēc stāstītā bija iztēlojusies, ka vilciens līdzināsies Austrumu eskpresim, bet “te nu bija”. Citi uzsāk spraigu diskusiju par alkohola lietošanu sabiedriskajā transoportā.

Jau vēstījām, ka vilciens no Viļņas izbrauks katru dienu plkst.6.30, no Kaišadores – plkst.7.14, no Šauļiem – plkst.8.51, no Jonišķiem – plkst.9.30. Jelgavā vilciens ieradīsies plkst.10.06, bet Rīgas Centrālajā stacijā – plkst.10.43.

No Rīgas uz Viļņu vilciens katru dienu aties plkst.15.28, no Jelgavas – plkst.16.08, Šauļos vilciens ieradīsies plkst.17.21, bet Viļņā – plkst.19.51.

Uzņēmuma pārstāvji skaidro, ka “LTG Link” pašlaik veic sagatavošanās darbus jaunajam maršrutam, jau nākamās nedēļas sākumā sniegs klientiem visu būtisko informāciju par vilcienu reisiem un uzsāks biļešu tirdzniecību.

“LTG Link” ir saņēmis Eiropas Savienības (ES) Dzelzceļa aģentūras drošības sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmums ir gatavs organizēt starptautisko savienojumu starp Lietuvu un Latviju, proti, tas ir kā atļauja pārvadāt pasažierus Latvijā.

“LTG Link” vadītāja pienākumu izpildītājs Ģedimins Šečkus norāda, ka pēc sertifikāta saņemšanas “LTG LINK” plāno pirmo testa braucienu.

“Lai piedāvātu klientiem pirmo braucienu uz Rīgu jau 27.decembrī, uzņēmums regulāri konsultējas un saskaņo visus tehniskos un ekspluatācijas aspektus ar “Latvijas dzelzceļu”, kas pārvalda dzelzceļa infrastruktūru Latvijā,” piebilst Sečkus.

Latvijas teritorijā "LTG Link" maršrutā nodrošinās tikai starptautisko satiksmi.





















































































































Lietuvas uzņēmuma "LTG Link" vilciens maršrutā Viļņa-Rīga-Viļņa

LETA jau rakstīja, ka šogad trīs Baltijas valstu ministru līmenī noslēgta vienošanās par pasažieru vilcienu satiksmi starp Viļņu, Rīgu un Tallinu, līdz tiek pabeigta Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līnija “Rail Baltica”.

Sarunas par visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētu savienošanu ar pasažieru vilcienu maršrutiem aktualizējās jau 2021.gada septembrī, kad, atzīmējot Eiropas dzelzceļa gadu, no Tallinas caur Rīgu uz Viļņu devās Baltijas valstu ekspresis. Tajā satikās tā laika ministri, Baltijas valstu dzelzceļa nozares un Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī “Rail Baltica” ieviesēji.