Soctīkli smejas: Briškena murgs piepildījies – “Škoda” vilcieni ir kārtējais Latvijas “Veiksmes stāsts”? Labi, ka viņi neražo lidmašīnas un kuģus!

Skultes līnijā reisu atcelšana un vilcienu kavējumi ir saistīti ar bojājumiem jaunajiem elektrovilcieniem, skaidroja AS “Pasažieru vilciens” (PV) pārstāvji. Tostarp otrdien vilciens Saulkrasti (plkst.6.29)-Rīga (plkst.7.29) apstājās pieturā Garciems, jo tā strāvas noņēmējs bija nolaidies, bet akumulatora baterija izlādējusies. Lai arī vilcienu centās restartēt, tā darbību atjaunot neizdevās, tāpēc, lai atbrīvotu sliežu ceļu un to izstumtu, tika norīkots cits jaunā vilciena sastāvs. Protams, to uz savas ādas ziemas spelgonī izjutuši arī šā maršruta pasažieri, – soctīklos vērojamais sašutums ir pilnībā pamatots.

Vienā pieturā vilciens vienkārši izslēdzas un turpat paliek bez jebkādām dzīvības pazīmēm. Izskatās, ka elektromotori nav paredzēti šādam salam. Bēdīgākais, ka trūkst komunikācija ar pasažieriem, jo nav skaidrs cik ilgi vilciens nekursēs. Ceru, ka neviens uz lidostu nesteidzas. — Neko Nezinošs X konts (@Neko_Nezinoss) January 2, 2024

Satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P) un AS “Pasažieru vilciens” (PV) valde trešdien, 3.janvārī, tiksies ar Čehijas uzņēmuma “Škoda Vagonka” vadību, lai prasītu paskaidrojumu par jauno elektrovilcienu defektiem un pārrunātu tālākos soļus to novēršanai garantijas ietvaros, liecina ministra ieraksts vietnē tviterī.

“Nelielas ķibeles ir saprotamas, bet nav pieļaujama pasažieru ilgstoša gaidīšana neapsildītā vilcienā bez savlaicīgas informācijas par iespējamu reisa atcelšanu,” norāda Briškens.

Labi, ka Škoda neražo lidmašīnas… pic.twitter.com/NtrRj2UZCg — Neko Nezinošs X konts (@Neko_Nezinoss) January 2, 2024

Labi, ka šonedēļ vēl skolnieku brīvlaiks. Sīči būtu pārsaluši, bet vismaz būtu ko stāstīt mazbērniem, sakot: "ka mūsu laikos stundu sēdējām vilcienā -15 grādos". — Neko Nezinošs X konts (@Neko_Nezinoss) January 2, 2024

Vienlaikus PV pārstāvji minēja, ka vilcienu kustības organizēšanu un atjaunošanu apgrūtināja tas, ka dzelzceļa līnijā Rīga-Skulte VAS “Latvijas dzelzceļš” veic vērienīgus sliežu ceļu un peronu modernizācijas darbus un ir ierobežotas manevru iespējas, jo atsevišķos posmos vilcienu kustībai ir pieejams tikai viens ceļš. “Pašlaik PV un “Škoda Group” pārstāvji veic pārbaudes un izmeklē notikumus,” norādīja PV pārstāvji.

Vilcienu vasaras pakete bija lētāka. Vienkārši siltāk jāģērbjas. — Ivars Auziņš🇱🇻 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) January 2, 2024

Skultes līnijā šorīt nav izpildīti vismaz 4 reisi. Tā ir noslogota līnija, cilvēki līdz šim paļāvušies uz vilcienu tukšanai uz darbu un mācību iestādēm. — Ilze (@Jenotsons) January 2, 2024

Atviegloti jānopūšas, ka Škoda neražo kuģus vai lidaparātus… — Neko Nezinošs X konts (@Neko_Nezinoss) January 2, 2024

Tos vilcienus testē jau N-tos mēnešus, un joprojām nevar palaist līnijās!!! Šodien Skulte-Rīga vispār līdz Rīgai brauca 3 stundas! KAUNS NAV??? — edijs utmans (@EdijsUtmans) January 2, 2024

Cik gadus testēja.. viss kārtībā palaida.. 2dienas un izbeidzās. Jautājums ko pasūtīja un ko testēja — Garaamgaajeejs (@Pitons777) January 2, 2024

Bet atbildīgo jau nebūs.

Jeb pārmijnieks? — Latvijas Sids 🇱🇻 (@sidsloth261949) January 2, 2024

Ja precei ir konstetētas nepilnîbas vai brāķis tad pēc ražotāju garantijas viņas ir jāsamaina nevis jāvelk garumā ! — Nick Yukabrother (@yukabrother) January 2, 2024

Dažādas nepilnības šobrīd ir konstatētas pieciem jaunajiem elektrovilcieniem, atzina AS “Pasažieru vilciens” (PV) pārstāvji.

Kompānijā informēja, ka PV no Čehijas uzņēmuma “Škoda Group” ir saņēmis kopumā 17 jaunos elektrovilcienus. No tiem 11 vilcieni ir gatavi izmantošanai dzelzceļa līnijās, taču pasažieru pārvadājumiem šobrīd ir pieejami seši, jo pieciem vilcieniem ir konstatētas dažādas nepilnības, kuras “Škoda Group” pārstāvjiem ir jānovērš.

“Līdzīgas nepilnības tiek konstatētas arī citu ražotāju vilcieniem, sākot ar tiem pasažieru pārvadājumus.

Pie nepilnību novēršanas sākotnēji intensīvi strādāja arī gan Lietuvā, gan Igaunijā,” atzīmēja PV pārstāvji.

Tāpat PV pārstāvji informēja, ka tuvāko darba dienu laikā plānots veikt pirmo tehnisko apkopi sešiem jaunajiem vilcieniem, lai tos varētu sākt izmantot pasažieru pārvadājumos.

LETA jau vēstīja, ka 2023.gada 15.decembrī PV sāka pasažieru pārvadājumus ar trim jaunajiem elektrovilcieniem Tukuma, Aizkraukles un Skultes virzienā, savukārt 16.decembrī jaunie elektrovilcieni sāka kursēt arī Jelgavas virzienā.

PV pārstāvji iepriekš skaidroja, ka visus 32 elektrovilcienus uzņēmums varētu saņemt līdz 2024.gada vidum. Sākotnēji bija plānots, ka Čehijas uzņēmumam “Škoda Vagonka” līdz 2023.gada beigām PV ir jāpiegādā 23 elektrovilcienus, bet 2024.gadā deviņus elektrovilcienus.

Pēc visu jauno elektrovilcienu saņemšanas un to ekspluatācijas sākšanas kompānija plāno ieviest intervāla grafikus elektrovilcienu maršrutos. Attiecīgi darba dienu rītos un vakaros, kas tradicionāli ir noslogotākais laiks, vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Tāpat ziņots, ka

pirmie divi Čehijas uzņēmumā “Škoda Vagonka” ražoto jauno elektrovilcienu vagoni Rīgā tika nogādāti 2022.gada jūnijā.

Katrs elektrovilciens sastāv no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums ir 109 metri. Katrā vilcienā ir sēdvietas 436 pasažieriem un stāvvietas 454 pasažieriem. Vilcienos ir viena līmeņa iekāpšana no paaugstinātajām pasažieru platformām.

Visa projekta kopējās izmaksas paredzētas 257,889 miljonu eiro apmērā.

PV apgrozījums 2023.gada deviņos mēnešos bija 44,256 miljoni eiro, kas ir par 19,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 21% – līdz 458 074 eiro.

PV ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no “Latvijas dzelzceļa” veiktajām funkcijām. Iepriekš PV bija 100% “Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.





