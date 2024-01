Jauno elektrovilcienu "Vivi" pārvadājumu uzsākšanas svinīgais pasākums, 15.12.2023

Kaspars Briškens reaģē uz sūdzībām: “Līdzīgi kā jaunai automašīnai, arī vilcienam nepieciešams sākuma iebraukšanas periods” Ieteikt







Reaģējot uz pasažieru sūdzībām par jauno vilcienu kavēšanos, bojājumiem un defektiem, kas rodas viens pēc otra, Satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P) tērzēšanas platformā “X” dalījies ar paveikto.

Viņš raksta: “Šodien kopā ar @ViviVilciens [red. – AS “Pasažieru vilciens”] valdi sazvanījos ar “Škoda Vagonka” valdes priekšsēdētāju un galveno projektu vadītāju. (1) Visi atklātie defekti tiek novērsti garantijas ietvaros. Latvija nemaksās ne centu par defektu novēršanu. 3 vilcieni jau tika salaboti mazāk nekā 24 stundu laikā.

(2) “Škoda” apsolījusi 4 konkrētas lietas – papildus speciālistu klātbūtni Rīgā 24/7 režīmā, detalizētu A līmeņa defektu analīzi ar atgriezenisko saiti, uzlabotu krīzes komunikāciju un koordināciju, papildu apmācību mūsu mašīnistiem patstāvīgai defektu novēršanai. Mūsu mašīnisti ir sava aroda profesionāļi, taču, jebkuru jaunu sistēmu apgūstot, paiet laiks.

(3) Gandrīz bez izņēmumiem, jaunu vilcienu ekspluatācijas uzsākšanas fāzē sagaidāmi defekti. Pēc “Škodas” starptautiskās pieredzes pirmajā nedēļā labākajā gadījumā 70-80% plānoto vilcienu ir pilnībā operacionāli. Mēs neizceļamies uz citu valstu fona. Atceramies kaut vai izaicinājumus, ar kādiem līdzīgos apstākļos saskarās mūsu kaimiņi Igaunijā – sistemātisku defektu novēršana prasīja vairākus gadus, un bija nepieciešama arī atkārtota vilcienu sertifikācija.

(4) Mūsu vilcienu defektu cēloņi līdz šim bijuši saistīti ar dažādiem faktoriem, tostarp elektroapgādes, durvju sensoru, kā arī ūdens apgādes sistēmu darbību. Tie arī tika novērsti 24 stundu laikā. Ilustrācijai – vienā vilcienā ir vairāk nekā 6000 elektrosavienojumu; tā ir sarežģīta sistēma, kuras sākotnējos defektus nevar pilnībā atklāt testēšanas laikā. Daži no tiem izpaužas tikai, kad uzsākta pilnvērtīga ekspluatācija dinamiskā režīmā ar pasažieriem vilcienā. Līdzīgi kā jaunai automašīnai, arī vilcienam nepieciešams sākuma iebraukšanas periods.

(5) Iepriekš minētos defektus izdevās ātri novērst, taču “Škoda” informēja arī par iespējamu nopietnāku defektu ar viena vilciena bateriju uzlādi. Šīs baterijas uzlādes sistēma darbojās nepilnvērtīgi, tādēļ arī vilciens apstājās stacijā un vairs nebija iespējams iedarbināt tā vadības sistēmas un atkārtoti pacelt strāvas noņēmēju jeb pantogrāfu. “Škoda” solīja, ka arī šis defekts drīzumā tiks novērsts.

(6) Rīt tiekos ar @ATD_LV [red. – Autotransporta direkciju], @VAS_LDz [red. – VAS “Latvijas dzelzceļš”], @ViviVilciens, lai meklētu risinājumus efektīvākai šādu ārkārtas situāciju vadībai, rūpējoties par mūsu pasažieriem. Sagaidu uzlabojumus gan attiecībā uz pasažieru apziņošanas algoritmiem, kompensācijas mehānismu, jauno vilcienu ieviešanas salāgošanu ar aktīviem infrastruktūras darbiem dzelzceļa sistēmā (peroni, elektrotīkls, sliežu ceļi), gan arī attiecībā uz ārkārtas situāciju rezerves transporta nodrošināšanas iespējām.”

Kā ziņots, Skultes līnijā reisu atcelšana un vilcienu kavējumi ir saistīti ar bojājumiem jaunajiem elektrovilcieniem, skaidroja AS “Pasažieru vilciens” (PV) pārstāvji. Tostarp otrdien vilciens Saulkrasti (plkst.6.29)-Rīga (plkst.7.29) apstājās pieturā Garciems, jo tā strāvas noņēmējs bija nolaidies, bet akumulatora baterija izlādējusies. Lai arī vilcienu centās restartēt, tā darbību atjaunot neizdevās, tāpēc, lai atbrīvotu sliežu ceļu un to izstumtu, tika norīkots cits jaunā vilciena sastāvs. Protams, to uz savas ādas ziemas spelgonī izjutuši arī šā maršruta pasažieri, – soctīklos vērojamais sašutums ir pilnībā pamatots.