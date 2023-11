Soctīklos arvien cilvēki aktīvi spriež par bijušo premjeru Krišjāni Kariņu, kuram opozīcijas deputāti pārmet privāto avioreisu izmantošanu lidojumiem ārvalstu vizītēs. Ekerānuzņēmums no Aināra Šlesera profila “Facebook”.

"One way ticket – to taču vēl varētu atļauties!" Soctīklos nerimst sašutums par Kariņu, kurš izmantojis privātos avioreisus







14.Saeimas deputāts Ainārs Šlesers (LPV) svētdienas, 19.novembra, rītā savā soctīkla profilā “Facebook” publicējis ierakstu bez liekiem vārdiem – foto ar lidmašīnu, uz kuras sāna redzams liels uzraksts “Kariņš” – bijušā premjera un pašreizējā ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (JV) uzvārds, bet uz lidmašīnas “astes” redzams ASV karogs.

Šlesera ieraksts izsaucis plašu rezonansi soctīklu lietotāju vidū, raisot komentāru “vētru” pie šī ieraksta.

“One way ticket – to taču vēl varētu atļauties!” raksta Niāra, angliski norādot, ka Kariņš vēl var atļauties “vienvirziena biļeti” [One way ticket]. Signe piekrīt: “Lidmašīna uz vienu galu.”

Ivo komentē: “Mums Latvijā nav vajadzīgs Kariņš, mums ir vajadzīgs mieriņš!”

“Pa taisno uz cietumu,” tā Šlesera ierakstu komentē Ināra. Turpina Aivars: “Tur vairāk piestāvētu restoti cietuma logi…”

Cits piebilst: “Pārāk viegli tiks prom no atbildības pret latviešu tautu!”

Kāds nostājas Kariņa pusē: “Un visi aizmirsuši, ka tajos gados bija covid. Ātri viss aizmirstas. Pūlis uzvedas, kā ļaužu pūlis Bībelē…”

“Miljardus aizņēmies, tad jau var jahtēt pa pasauli,” uzskata Inga. Andris komentē: “Šeku reku mūsu nodokļi paliek!!!” Kāds vīrietis piebils īsi un kodolīgi: “SIA LV”.

“Tā ir, kad bailes no Latvijas iedzīvotājiem, varbūt jāsametas kungam uz vecu Krievijā ražotu lūzni, lai puisis var viens lidot,” iesaka Juris. Bet Viktors raksta pie Šlesera pulicētā foto: “Lai brauc uz savu dzimteni.”

Portāls LA.LV īsi pirms Latvijas valsts svētkiem 14.novembrī jau vēstīja, ka pašreizējā ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (JV) premjerēšanas laikā viņa delegācijām paredzētie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim no valsts budžeta izmaksāja 613 830 eiro, tā liecināja Valsts kancelejas apkopotā informācija.

Interesi par bijušā premjera Kariņa laikā veiktajiem speciālajiem reisiem izrādīja partijas “Apvienotais saraksts” (AS) politiķi, pieprasot sniegt viņiem šādu informāciju. AS gribēja zināt par Kariņa vēl premjera pilnvaru laikā izmantotajiem privāto lidsabiedrību pakalpojumiem. Informāciju par to atbilstoši Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) rezolūcijai sagatavojis Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Viens no pieprasījuma iesniedzējiem, Saeimas deputāts Edvards Smiltēns (AS), atsaucoties uz saņemto atbildi, publiski norāda, ka trešā daļa no visiem lidojumiem veikta, nevis pērkot vietu regulārajā avioreisā, bet īrējot visu lidmašīnu.

Kariņa speciālo reisu nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem 2021.gadā izlietoti 144 800 eiro, 2022.gadā – 332 717 eiro un 2023.gadā – 136 313 eiro, teikts Citskovska vēstulē.

Smiltēns norāda, ka attiecīgās summas izlietotas par 18 lidojumiem. VK vadītājs norāda, ka AS pieprasījumā minētajā laika posmā no 2019.gada janvāra līdz 2023.gada septembrim Ministru prezidenta vadītā delegācija, dodoties ārvalstu komandējumos, izmantojusi regulāros avioreisus 35 pārlidojumos un 18 speciālo lidojumu pakalpojumus.

Starp speciālo reisu galamērķiem bija arī Beļģija, Slovēnija, Vācija, Francija, Portugāle, Lielbritānija, Slovākija, Nīderlande, Dānija, Čehija, Polija un Moldova, un pasažieru skaits Kariņa kā premjera laika delegācijā bija no piecām līdz deviņām personām.

Īsi pec “AS” pieprasījuma, esošais ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš (JV) 16. novembrī pauda, ka nepiekrīt kritikai par Ministru prezidenta laika speciālo avioreisu tēriņiem.

“Nepiekrītu, es uzskatu, ka premjerministram ir jābūt pie sarunu galda tur, kur tās notiek. Reisi ir tikai līdzeklis, lai nokļūtu no Rīgas līdz citam punktam,” uz jautājumu, vai piekrīt izteiktajai kritikai par tēriņiem, tā intervijā LTV raidījumam “Rīta panorāma” teica Kariņš.

🍏✈️ Oficiāli saņemta atbilde @Apvienotais_ jautājumam par “Jaunā Vienotība” ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa jauno praksi – privāto lidmašīnu īrēšanu. Trešā daļa no visiem lidojumiem veikta nevis pērkot vietu regulārajā avioreisā, bet visu lidmašīnu. Valsts budžets sedzis… pic.twitter.com/U49EB38ehG — Edvards Smiltēns (@EdvardsSmiltens) November 14, 2023