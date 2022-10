Ekrānuzņēmums no operaliacompetition.org

"Operalia" – pirmo reizi Latvijas operā







Diāna Jance, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Šonedēļ, no 24. līdz 30. oktobrim, pirmo reizi mūsu valstī Latvijas Nacionālajā operā notiks pasaulē prestižākais jauno vokālistu konkurss “Operalia”, kura dibinātājs un vadītājs ir izcilais operdziedātājs un diriģents Plasido Domingo.

Konkurss “Operalia” dibināts 1993. gadā ar mērķi atklāt daudzsološus mūsdienu jaunos operdziedātājus, kā arī palīdzēt uzsākt viņu karjeru. “Operalia” laikā visu balss tipu dziedātājus noklausās žūrija, kurā darbojas izcilas pasaules mūzikas personības. Katru gadu tiek izvēlēta cita konkursa norises vieta, dalībai no visas pasaules piesakās aptuveni tūkstoš dalībnieku vecumā no astoņpadsmit līdz trīsdesmit diviem gadiem. Līdz šim Latvija var lepoties ar vairākiem “Operalias” dalībniekiem, no kuriem visaugstāko – 2006. gada konkursā pirmo – vietu ieguva mūsu soprāns Maija Kovaļevska. Vēl no Baltijas valstīm žūrijas īpašo balvu un trešo vietu 2009. gadā saņēmis lietuviešu basbaritons Kosta Smorigins.

“Esmu ļoti priecīgs, ka “Operaliu” pirmo reizi varu atvest uz šo skaisto un muzikālo valsti – Latviju. Ir saviļņojoši būt šajā vēsturiskajā teātrī, kurā karjeru sākuši daudzi izcili Latvijas Nacionālās operas dziedātāji, mani dārgie kolēģi Aleksandrs Antoņenko, Elīna Garanča, Marina Rebeka, Kristīne Opolais, maestro Andris Nelsons un mūsu laipnais saimnieks Egils Siliņš, kuram kā Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājam esmu ļoti pateicīgs par šī “Operalia” konkursa rīkošanu,” atklājot konkursu Rīgā, teica “Operalia” vadītājs Plasido Domingo.

Starptautiskā žūrija, kuras priekšsēdētājs ir pats dziedātājs un diriģents Plasido Domingo, divu dienu ceturtdaļfinālā noklausās katru izvēlēto dalībnieku. Priekšatlases žūrija jau pavasarī noklausījusies katru iesniegto ierakstu un izraudzījusies labākos kandidātus, kuri piedalās konkursā. “Operalia” ceturtdaļfinālos Latvijas Nacionālajā operā piedalīsies kopumā 35 dalībnieki no Austrālijas, ASV, Beļģijas, Armēnijas, Dienvidkorejas, Somijas, Latvijas, Meksikas, Venecuēlas, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Jaunzēlandes, Polijas, Spānijas, Mongolijas, Vācijas, Ķīnas un Turcijas. Konkursa tradīcijas paredz, ka dalībnieks nodzied pirmo āriju un tad žūrija nosaka nākamo, izvēlētu no viņa sagatavotā repertuāra. Pēc pirmās kārtas žūrija atlasa divdesmit dziedātājus pusfinālam, pēc tā desmit dalībnieki tiek izraudzīti finālam. Interesanti, ka konkursa laikā dalībniekiem jāuzstājas ar žūrijas izvēlētu koncertmeistaru. Ceturtdaļfināli un pusfināls notiek ar klavieru pavadījumu, bet fināla konkursa koncerts norisinās orķestra pavadījumā.