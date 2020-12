Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Otrdien atklāti 690 Covid-19 gadījumi, 14 sasirgušie miruši





Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 690 Covid-19 gadījumi, savukārt 14 sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrētais Covid-19 pacientu nāves gadījumu skaits.

Četras no mirušajām personām bijušas vecumā no 60 līdz 75 gadiem, četras no – 75 līdz 85 gadiem, bet vēl sešas – no 85 līdz 95 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 224 ar jauno koronavīrusu inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 9002 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 7,8%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 18 377 personas, bet kopš vakardienas izveseļojušās vēl 17 personas, tādējādi uz 2.decembri, atbilstoši SPKC apkopotajai informācijai izveseļojušies bija 1823 cilvēki. Tikmēr kopumā 16 330 pacientiem ir aktīva slimības gaita.