Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pagājušajā nedēļā atklāto Covid-19 gadījumu skaits saruka par 36,3%







Pagājušā nedēļā fiksēts 36,3% jaunatklāto Covid-19 infekcijas gadījumu samazinājums pret iepriekšējo nedēļu, vidēji dienā atklājot 38 jaunus Covid-19 gadījumus salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, kad tika fiksēti 60 sasirgušie, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Pēdējo septiņu dienu laikā tika stacionēti vidēji septiņi pacienti dienā, kamēr nedēļu iepriekš – astoņi. Tādējādi ikdienā slimnīcās ar Covid-19 ārstējas vidēji 84 pacienti, kamēr iepriekš – 127.

Pēc SPKC paustā, šobrīd visās vecuma grupās turpinās saslimstības samazinājums, izteiktāka saslimstības tendence vērojama vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficents šobrīd ir 0,77, sarūkot par 0,29 salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš. SPKC skaidro, ka tas liecina par infekcijas slimības samazināšanos.

Eiropas valstu vidējais kumulatīvais saslimstības rādītājs ir 51,6 (iepriekš 39), savukārt Latvijā jūtams samazinājums – 43 uz 100 000 iedzīvotājiem.

Ievesto Covid-19 gadījumu īpatsvars Latvijā sasniedz jau 14,2%, pagājušajā nedēļā kopumā tie bija 38 Covid-19 inficētie, taču nedēļu iepriekš – 24. Aizvien turpina pieaugt ievesto gadījumu skaits no trešajām valstīm – pēdējās divas nedēļas veidojot 71% no visiem ievestajiem gadījumiem.

Kopš maija beigām visvairāk – 46 – gadījumu ievests no Krievijas. Tikmēr 16 gadījumi ievesti no Turcijas, 12 – no Lielbritānijas, 12 – no Spānijas, astoņas – no Vācijas, četri – no Francijas un vēl četri – no Ukrainas.

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids, kas pasargā no smagām slimības formām un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 18 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un jau trešo dienu pēc kārtas nav reģistrēts neviens ar šo slimību saistīts nāves gadījums, liecina SPKC sniegtā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā samazinājies no 36,4 līdz 35,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 3602 Covid-19 izmeklējumi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,5%.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā ir saslimuši 137 917 cilvēki, bet miruši 2536 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēti 677 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.