Palicis tikai viens veids, kā novērst PSRS atdzimšanu – un tas nav pamiers, secina bijušais britu aizsardzības ministrs Ieteikt







Vai pamiera iespēja Ukrainā apturēs Krievijas prezidenta Vladimira Putina ambīcijas? Bijušais Lielbritānijas aizsardzības ministrs Sers Maikls Felons uzskata, ka nē. Viņš brīdina, ka pat ja karadarbība Ukrainā uz laiku rimtos, Putins turpinās tiekties pēc savas vīzijas — atjaunot kaut ko līdzīgu Padomju Savienībai, paplašinot Krievijas ietekmi un teritoriju.

Lai to novērstu, NATO ir jāpastiprina savi spēki un jāliek skaidrs, ka jebkāda agresija sastapsies ar nopietnām sekām. Šeit ir galvenās domas no Felona aicinājuma rīkoties, kuras publicējis portāls The Sun.

NATO jāpalielina izdevumi un jābūt gataviem

Felons uzsver, ka NATO valstīm jāiegulda vairāk naudas savā aizsardzībā, lai apturētu Putina vēlmi sagrābt jaunas teritorijas. Viņš norāda, ka aliansē joprojām ir dalībvalstis, kas netērē pietiekami — desmit gadus pēc solījumiem daudzas nesasniedz pat 2% no IKP aizsardzībai.

Felons ierosina jaunu minimālo mērķi: 3% no IKP. Viņš uzskata, ka šie līdzekļi jānovirza modernos ieročos, piemēram, izlūkošanas lidmašīnās, raķešu aizsardzībā un satelītos, lai Eiropa varētu stāties pretī Krievijas draudiem bez pārmērīgas paļaušanās uz ASV.

Eiropai jāstāv uz savām kājām

Bijusī aizsardzības amatpersona uzsver, ka Eiropas valstīm jābeidz paļauties uz ASV kā galveno drošības balstu. ASV prezidents Donalds Tramps ir skaidri pateicis, ka viņš negrasās aizsargāt Ukrainu vai NATO sabiedrotos, ja tie paši nemaksās par savu drošību.

Felons brīdina, ka Eiropai jāattīsta savas militārās spējas — no spēcīgākas gaisa flotes līdz pat neatkarīgai raķešu aizsardzībai —, lai būtu gatava jebkuram scenārijam. Viņš uzsver, ka NATO pienākums ir aizsargāt savu robežu un dalībvalstu teritoriju neatkarīgi no ārējiem apstākļiem.

Krievija pielāgojas un turpina apdraudēt

Felons atzīmē, ka Krievija ir iemācījusies apiet Rietumu sankcijas un pielāgot savu ekonomiku un armiju. Pat ja Ukrainā izdotos panākt pamieru, Putins neapstāsies — viņš turpinās apdraudēt bijušās padomju valstis un citas kaimiņvalstis.

Krievijas armija ir gatava ciest lielus zaudējumus, lai iegūtu kaut nelielas zemes strēmeles, un tās skaitliskais pārsvars joprojām ir ievērojams. Felons uzsver, ka Eiropai jābūt modrai un jāuztur pastāvīga gatavība reaģēt uz jebkuru Krievijas soli, kas pārkāpj miera vienošanos.

Labākais un sliktākais scenārijs

Felons piedāvā divus iespējamos Austrumeiropas nākotnes scenārijus. Labākais variants būtu stabils miera līgums Ukrainā, ko garantē spēcīga un labi finansēta NATO, tostarp ar ASV iesaisti. Tas dotu pārliecību, ka Putins respektēs robežas.

Sliktākais scenārijs — īslaicīgs pamiers, kas sabrūk zem jauniem Krievijas uzbrukumiem, izraisot konfliktu izplešanos uz citām teritorijām. Viņš uzsver, ka Eiropas kopējā ekonomika ir desmit reizes lielāka nekā Krievijas, tāpēc, ja tā apvienosies, Putina plānus var apturēt.

Kāpēc tas ir steidzami?

Felons uzskata, ka NATO ir jāstiprina savs “militārais un politiskais gars”, lai Putins saprastu, ka viņa sapņi par teritoriālo ekspansiju ir neiespējami. Tramps nesen noraidīja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lūgumu pēc papildu ieročiem, kas liecina, ka ASV atbalsts var mazināties.

Tikmēr Ukrainā karš turpinās, un Krievijas uzbrukumi neapstājas pat sarunu par pamieru laikā. Felons brīdina: ja NATO nerīkosies tagad, vēlāk var būt par vēlu stāties pretī Putina ambīcijām.