Par suņa nobeigšanu – sabiedriskie darbi







Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru dobelnieki Sergejs I. un Ritvars V. sodīti par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku.

Vīrieši tika apsūdzēti par to, ka personu grupā un pēc iepriekšējas vienošanās cietsirdīgi izturējās pret citai personai piederošu suni, kurš gāja bojā. Krimināllikuma 230. pantā “Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku un dzīvnieka spīdzināšana” par tādu noziedzīgu nodarījumu, kādu pastrādājuši abi dobelnieki, paredzētais maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.

Noziegums tika izdarīts pērn Dobelē. 17. septembra pēcpusdienā, atrodoties kādas mājas otrā stāva dzīvoklī, Sergejs ierosināja Ritvaram nogalināt aptuveni piecus gadus veco bezšķirnes suni (kuci), kura tobrīd bija tajā pašā dzīvoklī.

Sunim bija saimnieks, bet viss, kas turpmāk tika izdarīts ar suni, notika bez viņa ziņas. Spriedumā nav pieminēts, kāds bija Sergeja un Ritvara motīvs, lai viņi tik nežēlīgi rīkotos. Tiesas izmeklēšanas laikā izskanējusi versija, ka suns kaut kad pirms tam vienam no vīriešiem iekodis, tāpēc tā bijusi kā atriebība. Tas, vai tiešām kāds no abiem apsūdzētajiem cietis no šī suņa zobiem, izmeklēšanā neesot ticis pārbaudīts.

Ritvars turējis suni, Sergejs dūris. Kucītei izdevies izrauties, tā panikā skraidījusi, mēģinājusi izlēkt pa logu, bet Ritvars to notvēris. Sergejs ar naža spalu stipri iesitis dzīvniekam pa galvu. Savainotajam dzīvniekam tomēr izdevies izlēkt pa logu no otrā stāva un aizbēgt. Naža brūces nav bijušas dziļas, bet ar sitienu sunim tikušas bojātas galvas smadzenes, un vakarā dzīvnieks nobeidzies.

Iedzīvotāji ziņoja Valsts policijai, kas sāka kriminālprocesu. 29. septembrī Sergejs pat tika aizturēts uz divām dienām. Abi dobelnieki vainu atzina. Nogalinātā suņa īpašniekam pret apsūdzētajiem nekādu prasību nebija.

Ņemot vērā visus ap­stākļus, tostarp arī to, ka neviens no apsūdzētajiem agrāk nav bijis saukts pie atbildības par noziegumiem, kas saistīti ar vardarbību, prokurors Raivis Košinskis lūdza abus sodīt ar sabiedrisko darbu. Sergejs tika sodīts ar 280, bet Ritvars – 270 sabiedriskā darba stundām. Abiem piespriests papildsods – uz četriem gadiem atņemtas tiesības turēt visu sugu dzīvniekus.