Dažādi brīži Rīgas Zoodārzā

"Pārāk plats smaids reizēm nav laba lieta" – mākslīgie zobi un citas dīvainas lietas, kas kādreiz nonākušas Rīgas Zoodārza dzīvnieku mītnēs







Autore: Inese Supe

Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā ceļ trauksmi. Krokodilu mītnē atrastas divas karotes, kuras, visticamāk, tur speciāli iemestas, lai pārbaudītu, vai dzīvnieks reaģēs. Tas nozīmē, ka daļa apmeklētāju joprojām nav sapratuši, ka dzīvnieku baseinos un voljēros nav vietas liekiem priekšmetiem un tie Zoodārza iemītniekiem var būt bīstami arī dzīvībai.

Nacionālā Zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns portālam LA.LV stāsta, ka Zoo iemītnieki savā dzīvē redzējuši dažādus brīnumus. Apzināti vai neapzināti, bet zvēru mītnēs nonāk gan bērnu mīkstās rotaļlietas, gan auto un dzīvokļu atslēgas, gan gredzeni, pat mobilie telefoni. Tas lielā daļā saistīts ar apmeklētāju emocijām, kad priekā aizmirstas par rokās esošiem priekšmetiem, tomēr ir gadījumi, kad dzīvniekiem tiek mests speciāli.

“Piemēram, krokodilam tas ir standarta variants, kad viņš vienkārši tēlo baļķi – nekustīgu baļķi. Viņa vienkārši tur nav. Viņš vismaz uzskata, ka ir noslēpies, tāpēc viņš guļ nekustīgi, bet cilvēkam šausmīgi gribas, lai tas dzīvnieks sāktu kustēties un darboties, tad mēģina izdomāt visvisādus variantus, kā to kustību panākt.“

Šādos gadījumos ir mests ne tikai ar plastmasas karotēm. Dzīvnieku uzmanības pievēršanai tiek likts lietā arī līdzpaņemtais ēdiens, pat nedomājot, kādas sekas tā apēšana dzīvniekam var nodarīt.

Lielkalns uzsver, ka Zoodārza baseiniem lielu postu nes arī ticējums, ka ūdenī jāiemet monēta, lai cilvēks atgrieztos un kļūtu laimīgs. Monētām Zooloģiskā dārza baseinos nav vietas, uzsver Lielkalns. Tās laika gaitā tāpat nonāks dzīvnieka kuņģī. Monētas pagaršojuši gan roņi, gan aligators Čabulītis.

“Senākos laikos mums Zooloģiskajā dārzā 30 gadus nodzīvoja roņu mamma Lāce un viņai pēc sekcijas no vēdera izvilka tik daudz monētu, ka puslitra burciņa būtu pilna!” stāsta Zooloģiskā dārza pārstāvis.

Neveiksmīgu selfiju, fotofiksāžu rezultātā pie dzīvniekiem nonāk dažādi mobilie telefoni. Protams, var cerēt, ka dzīvnieks nobildēs tā īpašnieku no sava skatu punkta un aparātu atdos atpakaļ. Taču tas nekad nenotiks.

“Ar mobilajiem telefoniem tādā ziņā ir diezgan ķēpīgi, slikti, jo tie sastāv no daudzām, dažādām, sīkām detaļām, kas ir tādas asas un daudzi dzīvnieki iekritušo priekšmetu uzreiz dodas izpētīt. Rezultātā mobilais telefons ir sasmalcināts sastāvdaļās, kas ir ar asiem stūriem un var tiešām fiziski savainot dzīvniekus un tad sākās problēmas,” skaidro Rīgas Zooloģiskā dārza pārstāvis.

Arī ronis Puika savā baseinā ir piedzīvojis dažādu neveiksmīgu selfiju sekas, kad apmeklētāju mobilie telefoni iekrituši tieši ūdenī.

Māris Lielkalns portālam “LA.LV” stāsta: “Tagad arī Zoodārzā ir atsākušās dzīvnieku barošanas demonstrācijas. Roni baro plkst. 11:30, visi var doties to apskatīties. Tad viens no treniņa darbiņiem, kas ir ronim jāveic, tas ir – jāatnes no baseina dibena mobilais telefons. Šis aparāts ir apstrādāts un kārtīgi neitralizēts. Tātad telefonu iemet baseinā un ir bijuši gadījumi, kad ronis iznes citu modeli. Un tad dzīvnieks ir nesaprašanā, kāpēc viņam saka, ka tas nav riktīgais telefons. Ir bijuši arī tādi humorīgāki gadījumi, kas liecina – savi zobi tomēr ir jāpietur pie sevis, jo var gadīties, ka ronis iepazīstas ar jūsējiem. Pārāk plats smaids dažreiz nav laba lieta,” smejas Māris.

Tātad, Zooloģiskā dārza voljēri, baseini un terāriji nav paredzēti apmeklētāju naudai, atslēgām un citiem priekšmetiem. Arī līdzpaņemto ēdienu vajadzētu baudīt pašiem, nevis ar to censties pabarot dzīvniekus. Apmeklētājiem arī jāatceras, ka Zooloģiskā dārza teritritorijā nedrīkst braukāties ar skrituļdēļiem, elektroskūteriem, Dip Dap riteņiem, kā arī nākt aplūkot dzīvniekus kopā ar savu mājas mīluli.