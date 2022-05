Foto: Shutterstock

Pavasarī apskata jaunos kociņus – vai tos nežņaudz mieti un auklas?







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Jaunajiem kociņiem apskata, vai balsta mieti turas un auklas, ar ko tie stiprināti pie balsta mieta, nav nospiedušas auga mizu, tajā iegrauzušās.

Ir gadījies, ka sintētiska materiāla atsaite ieaugusi koka mizā un to nožņaugusi.

Kociņu piesiešanai laba ir mīksta strēmele, piemēram, no sieviešu zeķbiksēm, bet tā nesapūs nekad. Tāpēc nevajadzētu aizmirst to noņemt. Ja izmanto strēmeles no T krekliem vai dabīga materiāla auklu, var cerēt, ka tā ar gadiem sairs.

Ja mieti, pie kuriem koks piesiets, bijuši vārgulīgi un jau nopuvuši, to vietā iedzen jaunus un atsien no jauna. Balsta koki jaunajiem augļukokiem vajadzīgi, lai tie augtu taisni, lai tos nelauzītu vējš, sniegs. Pirmajos gados, kamēr stāds vēl tikai viciņas lielumā, ar balsta kokiem tas arī labāk pamanāms un netiks netīšām nopļauts vai apskādēts ar trimmeri.