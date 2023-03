VIDEO. Parīze grimst atkritumos, tur jau nedēļu streiko atkritumu savācēji Ieteikt









Parīzes ielās uzkrājušies tūkstošiem tonnu atkritumu, jo atkritumu savācēji jau nedēļu streiko, protestējot pret prezidenta Emanuela Makrona ierosināto pensiju reformu, kas paredz paaugstināt pensionēšanās vecumu.

Parīzes dome norāda, ka trīs atkritumu sadedzināšanas rūpnīcas piepilsētā skāruši darbinieku streiki, tādējādi Francijas galvaspilsētas ietves ir klātas melniem atkritumu maisiem un pārpildītām atkritumu tvertnēm.

Sadzīves atkritumu savākšanas uzņēmums “Syctom” vēstī, ka atkritumu savākšanas mašīnas novirza uz citām atkritumu uzglabāšanas un apstrādes vietām reģionā.

Pašvaldība par atkritumu savākšanu ir atbildīga pusē Parīzes apgabalu, bet pārējos apgabalus apkalpo privāti uzņēmumi, kas streikā nepiedalās.

Francijas centriskā valdība vēlas paaugstināt pensionēšanās vecumu no 62 līdz 64 gadiem, kā arī pagarināt obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu periodu pilnas pensijas saņemšanai. Turklāt iecerēts likvidēt atsevišķu profesiju pensiju privilēģijas.

Valdība norāda, ka reforma ir nepieciešama, jo pašreizējā pensiju sistēma nav ilgtspējīga un tuvākajā laikā tai draud deficīts.

