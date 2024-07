Foto: Karīna Miezāja Ilustratīvs foto

Pārliecinājies, ka liesmas strauji izplatās, un apzinājies, ka mājā var atrasties sirmgalve, viņš devās prom… Vīrieti apsūdz par tīšu dedzināšanu Ieteikt







Prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai krimināllietu, kurā par vīrietis apsūdzēts par svešas mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu, kas saistīta ar dedzināšanu lielā apmērā un tīšu prettiesisku personas nonāvēšanu, aģentūra LETA uzzināja prokuratūrā.

Saskaņā ar apsūdzību pērnā gada 15.februāra vakarā apsūdzētais, atrodoties alkohola ietekmē, dusmu vadīts pret kādu vīrieti, ar kuru viņam bija izcēlies savstarpējs konflikts, piegāja pie kādas mājās Viļānos, kurā pastāvīgi dzīvoja vīrieša māte un, pieļaujot, ka tajā brīdī viņa var atrasties mājā, tīši aizdedzināja mājas durvis.

Fakts, ka mājā dzīvoja sirmgalve, apsūdzētajam bija labi zināms. Pārliecinoties, ka liesmas no mājas durvīm sāk strauji izplatīties un apzinoties, ka aizdedzinātajā mājā var atrasties sirmgalve, apsūdzētais no notikuma vietas devās prom. Rezultātā izcēlās ugunsgrēks, kurā no saindēšanās ar dūmiem sirmgalve, kura tajā brīdī atradās mājā, mira.

Pēc iepriekš minēto noziedzīgo nodarījumu pastrādāšanas apsūdzētais nepilna gada laikā aizdedzināja vēl trīs šķūnīšus ar tajos esošajām mantām, nodarot cietušajiem mantisku zaudējumu 6305 eiro apmērā.