Pārtikas vietā ziedu pušķis vai trīs lieki maisi ar ēdienu! Soctīklotāji dalās kurjeru kuriozos







Mūsdienās šķiet, ka būtu grūti atrast kādu pilsētnieku, kurš ne reizi nebūtu pasūtījis maltīti no kādas kafejnīcas vai pārtikas preces no lielveikala. Ērti, ātri un vienkārši – pāris podziņas datorā, naudu no kartes noskaita un kurjers pieved pie durvīm. Kas gan varētu noiet greizi? Mēs visi esam tikai cilvēki un nereti kurjeriem gadās netīšām atvest nepareizu pasūtījumu, neatbraukt vispār vai labākajā gadījumā “uzdāvināt” kāda cita pasūtījumu. Sociālajā tīklā Threds cilvēki dalās stāstos, kādus kuriozus ar kurjeriem piedzīvojuši paši.

Laine raksta: Vakar saņēmu pasūtījumu no barbora.lv. Vīrs ienesa maisiņus, es vēl nodomāju – hm, kāda izšķērdība manu nelielo pasūtījumu salikt tik daudz maisiņos. Aizgāju salikt visu vietās un skatos, opā, kas tā par kūku, kāpēc 2 lieli maizes klaipi.. Izrādās kurjers 3 (!!!!) maisiņus par daudz iedeva zvanījām, lai brauc atpakaļ. Nekad tā nebija vēl gadījies. Aizdomājos, ka varēja jau kāds nepateikt, ka saņēmis kaut ko par daudz.. jums ir gadījies, ka nepiegādā visu pasūtījumu?”

Kāda sieviete atbild: Man vienreiz Wolt Rimi pārtikas pasūtījuma vietā piegādāja ziedu pušķi. Tā kā man ik palaikam kāds atsūta ziedus sākumā nesapratu pēc stundas kad mans rimi pasūtījums nebija sapratu kur problēma. Bet man ātri atveda manu pasūtījumu un atņēma ziedus, bet sāpju naudā ieskaitīja 10 eiro nākotnes pirkumiem.

Sabīne stāsta: Man reiz deva klāt maisiņu, kas nav mans. Pamanīju, jo Maisiņš bija pilns ar tīrīšanas līdzekļiem un nebiju tādus sūtījusi. Reiz man klāt bija pielikta daudz vairāk maize nekā sūtīju, reiz kartupeļi kurus vispār nebiju sūtījusi. Allaž informēju, bet tādai vienai vienībai jau kurjeru pakaļ nesūtīja.

Diāna dalās pieredzē: Rimi kurjers no saldētavas konteinera padeva nepareizo maisiņu. Iegājusi mājās sapratu, ka starp visiem maisiem ir viens, kas nav mans. Uzreiz zvanīju atpakaļ kurjeram un teicu, ka kaut kas ir sajaukts. Uzreiz arī atbrauca atpakaļ un samainīja maisiņus. Interesanti būtu tam pircējam, kurš gaidītu saldējumu, bet atvestu saldētas franču bagetes ar ķiploku sviestu, saldētus spinātus un 2 pakas pelmeņu.

Kāds lietotājs raksta: Sveiki, strādāju pie kases ar klientiem, vakar vīrietis iepirkās un aizmirsa atlikumu.

hmm, noliku malā naudiņu. pēc brītiņa viņš ienāk vēlreiz kaut ko nopirkt un es atgriezu aizmirsto naudiņu.

Kādu kuriozi Tev bijuši? Padalies ar savu stāstu komentāros.