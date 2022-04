Pašam savi kartupeļi – bads nedraud! Zemnieces ieteikums – kartupelīšus var izaudzēt arī uz balkona!

Foto: Shutterstock

“Kartupeļi kļuvuši pārāk dārgi. Kad var tos sākt stādīt, lai pats agrāk dabūtu ražu? Vai var stādīt arī no mizām?” – jautā Nadīna Aucē.

“Ja ir kartupeļi un citi krājumi pa­grabā, tad cilvēkam bads nedraud,” par savas ģimenes iztikšanu pašiem parūpēties mudina zemnieku saimniecības “Mauriņi” saimniece Gunita Virka no Veclaicenes. Zemniece iedrošina – kartupeļus var izaudzēt katrs, kam ir kaut mazs zemes pleķītis.

Taču agro kartupeļu stādīšanas un vākšanas laiks dažādās Latvijas vietās atšķiras. Labvēlīgās dārzu vietās agros kartupeļus stāda jau aprīļa beigās. Pavisam agrajai ražai var atvēlēt arī stūrīti siltumnīcā, ja vieta ļauj.

Iesilda augsni

Tupeņiem vēlams, lai augsne būtu iesilusi. Ja aprīļa beigās, maija sākumā iestājas labs laiks, viss kārtībā, Taču, ja laiks ir auksts, slapjā un aukstā zemē ieliktais kartupelis var sapūt. Lai tā nenotiktu, augsni pirms stādīšanas der uzsildīt. Agrajiem tupeņiem paredzēto lauciņu laikus apklāj ar melno plēvi vai agrotīklu. Melnā krāsa piesaista saules starus, un vagas iesils. Tajās vēlams ielikt kūtsmēslus, kompostu vai kādu citu irdenu substrātu. Organiskie materiāli sadaloties radīs siltumu, un bumbulis vagā jutīsies omulīgāk.

Iestādītajam kartupelim augsni uzber plānā kārtā un stādījumu pārklāj ar melno agroplēvi. Zem tās labāk silst augsne, un mazāk aug nezāles.

Kad parādās laksti, uzliek balto agroplēvi. Sargājot no salnām, var nākties klāt vairākas kārtas.

Kad tupeņi parāda zaļos cekulus, augsni pierušina vairākas reizes. Uzrušināt vajag arī tāpēc, ka šādi augsne ir siltāka.

Kad maijā sākas mauriņu pļaušana, arī nopļauto zāli var likt starp un ap kartupeļiem. Zāle sildīs augsni, papildinās to ar barības vielām, mazinās nezāļu augšanu, saglabās mitrumu.

Nav prātīgi likt biezu salmu mulčas kārtu uz aukstas zemes, jo kavēsies tās iesilšana.

Modina laikus

Pirms stādīšanas (tagad) sēklas kartupeļus no pagraba iznes un novieto gaismā, siltumā. Gaisma vajadzīga, lai asni neizstīdzē gari un bāli. Kartupeļi mostas ātri – aptuveni nedēļas laikā parādās asniņš.

Taču pārāk lielā siltumā (apkurināmā siltumnīcā) nevajag steidzināt bumbuļus agrajiem stādījumiem. Praksē pārbaudīts – iznesot ārā, vēsumā, šādi augi ar lapiņām cieš no stresa un nedod tik labas ražas kā pamazām pieradušie pie dzīves zemē.

Zemniece iesaka agrajai ražai iestādīt tikai daļu, nevis visus ziemas krājumiem paredzētos kartupeļus.

Lai noteiktu īsto stādīšanas laiku tiem katrā vietā, var vadīties pēc senču ieteikumiem. Piemēram, kartupeļus stāda tad, kad pa zemi tīkami staigāt basām kājām vai kad zied ābeles vai pīlādži.

Agri stādītie kartupeļi būs vismaz vienreiz vairāk jāravē nekā pārējie.

Ēd un stāda

Ja stādmateriālu iegādāties grūtības, var arī audzēt ekonomiski, kā to krīzes apstākļos cilvēki ir darījuši. No plānām mizām gan nekas dižs neiznāks. Taču zemniece pati pārbaudījusi, ka labus rezultātus var iegūt, ja tā sauktās acu vietas ar dzinumiem izgriež no kartupeļa ar konusiņu.

Apskata kartupeli. Acīm bagātāko daļu nogriež un glabā līdz stādīšanai, bet otru galu apēd. Foto: Inita Šteinberga

Ekonomiski (sevišķi lieliem kartupeļiem) ir arī nogriezt galu, kurā ir vairāk acu, bet otru galu izlietot pārtikai.

Pavisam taupīgs variants – stādīšanai izgriezt kartupelim acis ar mīkstuma konusiņu. Foto: Inita Šteinberga

Dažkārt lielākos kartupeļus pārgriež uz pusēm un stāda abas daļas. To var darīt, taču griež tā, lai abām pusēm būtu acis.

Padoms!

Iesācējiem zemniece neiesaka aizrauties ar eksperimentiem. Piemēram, stādīt kartupeļus neartā vietā, piesedzot tikai ar mulču (salmiem u.c.). Kaut kas jau izaugs, taču tas nebūs atspaids ģimenes pārtikas krājumiem.

Svarīgi!

Tiem, kas nolēmuši audzēt dārzeņus visai ziemai, laikus jāplāno laba glabātava.

Saimnieces pieredze

Tupeņi maisos

Pirmos vai vienīgos kartupelīšus var izaudzēt pat uz balkona.

Zemniece Gunita Virka no savas pieredzes vērtē, ka šo par modes lietu izsludināto kartupeļu audzēšanu traukos un maisos vērts darīt tikai tad, ja nav zemes pleķīša. Raža parasti nav tik liela, kā to demonstrē dažādās inerneta vietnēs, kad tupeņi birst kā no pārpilnības raga. Taču kaut kas jau izaugs. Šādam kartupelim uz balkona ir arī pedagoģiska loma, lai bērni redz, kā čipsi izskatās bērnībā.

Kartupeļus stāda līdzīgi kā uz lauka. Maisā vai toverī (ar caurumiem ūdens notecei) ieber auglīgu augsni. Ieliek kartupeļus un apber ar plānu substrāta kārtiņu.

Kad laksti būs paaugušies, tos līdz lapām atkal apber ar substrātu. Šādi, imitējot aprušināšanu, trauku vai maisu pieber pilnu.

No vagas un lauka atrautais tupenis pilnībā būs kopēju aprūpē – to sargā no salnām un laista, lai augsne būtu mitra.

Audzēt kartupeļus maisos vai lielos traukos atmaksāsies tikai tad, ja augsne nav jāpērk veikalā.