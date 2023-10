Pasaules mērogā atzītais vokālais kvartets Il Divo atgriežas Rīgā Ieteikt







Pasaules mērogā atzītais vokālais kvartets Il Divo atgriežas Latvijā ar koncertu 24. oktobrī Arēnā Rīga. Talantīgie un pieredzējušie vokālisti, augstvērtīgā un profesionālā manierē, izpildīs sev raksturīgo un unikālo repertuāru, klasiskās mūzikas skanējumā izpildot Josh Groban, Toni Braxton un Frank Sinatra populāros hitus kopā ar orķestri, kā arī dziedot operu ārijas un citus klasiskās mūzikas skaņdarbus popmūzikas stilā. Biļetes pieejamas “Biļešu Serviss” tīklā.

Pasaules slavu Il Divo guvis savā muzikālajā skanējumā apvienojot operas, teātra un mūsdienu popmūzikas skanējumu, kas caur kvartetam raksturīgajām pilnskanīgām harmonijām aizrauj viņu radošās daiļrades klausītājus. Il Divo starptautiskais sastāvs – šveices tenors Urs Bühler, amerikāņu tenors David Miller, franču popdziedātājs un dziesmu autors Sébastien Izambard, kā arī amerikāņu baritons Steven LaBrie, kurš sniedz ne vien daudzdimensionālu ieskatu klasiskās mūzikas skanējumā popmūzikas aranžijās, bet arī piedāvā koncertu apmeklētājiem izteikti daudzkulturālu koncerta programmu, izpildot to spāņu, angļu, itāļu un franču valodās.

Il Divo pirmsākumi meklējami 2003. gadā, kad mūzikas producents un televīzijas personība Simon Cowell vēlējās radīt jaunu un inovatīvu mūzikas projektu ar mērķi izmantot klasiskās mūzikas elementus savienojumā ar populārām dziesmām. Jaunizveidotā muzikālā projekta Il Divo 2004. gadā izdotais debijas albums “Il Divo” sasniedza plašu popularitāti un lielu komerciālo veiksmi. Albums, kurā līdzās oriģināldziesmām varēja dzirdēt arī superhitu “Unbreak My Heart” jaunā skanējumā, tika atzinīgi vērtēts gan no klausītāju, gan mūzikas kritiķu puses un drīz iekļuva starptautiskās mūzikas industrijas uzmanības centrā, ieņemot mūzikas topu virsotnes 13 valstīs.

Il Divo, strauji kļūstot par vienu no veiksmīgākajiem vokālajiem kvartetiem pasaulē, savas karjeras laikā ieguvuši vairākus nozīmīgus apbalvojumus, izdevuši augsti novērtētus un klausītāju iemīļotus albumus, uzstājušies ar pasaules līmeņa māksliniekiem, sadarbojušies ar pasaules slavenākajiem simfoniskajiem orķestriem, izpārdevuši koncertus vairākās pasaules valstīs, kā arī uzstājušies kādreizējam Amerikas prezidentam Barakam Obamam un bijušajai Anglijas karalienei Elizabetei II.

Jau šī gada 24. oktobrī Il Divo koncertēs Rīgā, izpildot tādus hitus kā “Regresa a Mi” (Unbreak My Heart), “The Time Of Our Lives” (2006. gada FIFA Pasaules kausa oficiālā dziesma), “I Believe In You” (Je crois en toi), “Hola” (Hello) un daudzus citus.