Pasauli iepriecina reti vērojami skati – daļēji aizsalis Niagāras ūdenskritums Ieteikt







Satriecoši iespaidīgi skati no gaisa liecina, ka Niagāras ūdenskritums ir gandrīz pilnībā aizsalis vienas nakts laikā.

Pāris dienas iepriekš reģionu bija skārusi nāvējošākā sniega vētra pēdējo 50 gadu laikā, bojā gāja desmitiem cilvēku – ASV prezidents štatam norīkojis ārkārtas palīdzību. Ņujorkas štata gubernatore vētras sekas raksturoja kā “kara zonu”.

Sniega vētras dēļ pie ūdenskrituma krastos veidojās ledus kalni. Ik sekundi pāri ūdenskritumam plūst 3160 tonnas ūdens, kas nozīmē, ka tas gandrīz nekad pilnībā nesasalst milzīgā ūdens daudzuma un straumes dēļ. Tāpēc tur bieži vien sasalst tikai ūdens šļakatas un migla. Jaunākās vietējās laika prognozes liecina, ka laiks paliks siltāks.

Otrdien pāri tūristu iecienītajam punktam bija redzama varavīksne, kad skatītāji ziemas mēteļos pulcējās, lai aplūkotu daļēji aizsalušā ūdenskritumus skaistos skatus.

Niagāras ūdenskritums ir ūdenskritumu grupa Niagāras upē uz ASV un Kanādas robežas, ko veido trīs ūdenskritumi — Amerikāņu ūdenskritums, Pakava jeb Kanādiešu ūdenskritums un nelielais Līgavas Plīvura ūdenskritums. Ap 50 metrus augstais un ap 1500 metru platais ūdenskritums ir viens no populārākajiem tūrisma objektiem pasaulē.

The tallest waterfall in the world has frozen with not a single drop flowing through. Due to the heavy flow of 3,160 tons of water it is nearly impossible for the fall to completely freeze, but over the years the fall has turned into partially frozen wonderland. #Niagara pic.twitter.com/7bjV9KDzFf — Neyaz Elahi (@neyazelahi) December 28, 2022

Stunning aerial views show Niagara Falls nearly completely frozen

