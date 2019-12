Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Vašingtonas “Wizards” noslēgusi divvirzienu līgumu ar latviešu centra spēlētāju Anžeju Pasečņiku.

Kā tviterī ziņo basketbolista aģents Artūrs Kalnītis, Pasečņiks debiju NBA varētu piedzīvot jau trešdien, kad “Wizards” savā laukumā uzņems Čikāgas “Bulls”.

Keep up the good work, it will never go unnoticed, @AnzejsP! Anzejs should make his @NBA debut tomorrow against @chicagobulls 🙌🇱🇻 https://t.co/lwwFytVthZ

— ArtūrsKalnītis (@ArtursKalnitis) December 17, 2019