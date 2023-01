Skuju sīrupu vai tēju ieteicams lietot arī profilaktiski veselības stiprināšanai, negaidot, līdz slimība jau klāt. Foto: Inita Šteinberga

Nav vērts krist izmisumā, ja aptieku plaukti kļūst tukšāki un tajos pēkšņi nav atrodams iemīļotais pretklepus sīrups. Farmācijas doktore Vija Eniņa atgādina, ka iedarbīgus un lētus līdzekļus var pagatavot arī no dabas veltēm. Izejvielas viegli savākt, dodoties pastaigā uz mežu.

Gatavo skuju sīrupu

Kamēr citi augi vēl mierā, ziemā veselības stiprināšanai un ārstniecībai lieliski noder egļu un priežu skujas.

No tām var gatavot gan veselīgus dzērienus imunitātes stiprināšanai, gan sīrupus, kas mazina klepu. Turklāt pretklepus sīrupā papildus būs arī askorbīnskābe (C vitamīns).

Skuju masu un ūdeni ņem attiecībā 1:10, taču var gatavot arī koncentrētāku. Egļu skujas sabrauka tāpat, bet garās priežu skujas sagriež gabalos.

Skujas ber katliņā, pārlej ar ūdeni un uzvāra. Katliņu noņem no uguns, silti sasedz un atstāj ievilkties no pāris stundām līdz diennaktij (atkarībā no tā, cik steidzami līdzekli vajag lietot). Var pārliet arī termosā. Tad caur sietiņu nokāš šķidrumu. Izmēra tilpumu un tam pieber cukuru attiecībā 1:1 un vēlreiz uzvāra. Nosmeļ putiņas. Gatavo sīrupu salej pa maziem trauciņiem, lai atvērto trauku var ātri izlietot. Glabā vēsumā (vislabāk ledusskapī).

Skuju sīrupu lieto līdzīgi kā aptiekās pērkamo pretklepus sīrupu – vairākas reizes dienā pa ēdamkarotei. To var ieņemt tāpat vai pievienot tējām. Pārdozēt īsti nav iespējams.

Šāds koncentrēts skuju sīrups sevišķi noderīgs, ja saslimis bērns, kuru nepiespiedīsi dzert zāļu tējas lielā daudzumā.

Cukuru sīrupā var aizvietot ar medu. Garšas uzlabošanai sīrupā var ielikt kādu upeņu zariņu. Tas gan nekādu ārstniecisku efektu nedos, tikai garšu un smaržu.

Patlaban zaļas lapiņas ir arī efejām (Hedera helix), kuras ir aptiekās nopērkamo sīrupu sastāvā, minētas nosaukumā un pat uz iepakojuma attēlotas. Taču šo augu dabas aptiekas pazinēja piekodina nemēģināt ņemt no dārza un pašiem gatavot, jo nepareizās dozās tas ir kaitīgs cilvēka organismam.

Vāra aveņu kaulus

Iedarbīgs līdzeklis pret augstu temperatūru un tā saukto kaulu laušanas sajūtu ir aveņu dzinumu novārījums. Visām aveņu un skuju drogām ir pretiekaisuma, sviedrējoša, temperatūru pazeminoša antiseptiska iedarbība.

Der gan meža, gan mājas avenes. Salauž jaunos stublājus un liek ūdenī vārīt (proporcijai nav lielas nozīmes, apmēram divus trīs dzinumus uz litru ūdens), līdz šķidrums kļūst sarkanīgā krāsā. Dzer kā tēju. Var saldināt ar medu. Vislabāk lietot pirms gulētiešanas, jo jārēķinās ar pamatīgu svīšanu.

Izveseļošanos sekmēs arī izsenis lietotā metode – aveņu un upeņu ievārījuma tējas dzeršana.

Protams, saslimšanas gadījumā jākonsultējas ar savu ārstējošo ārstu, piekodina dabas aptiekas pazinēja.

