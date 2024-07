VIDEO. Patiesība nākusi gaismā! Atklātas taktikas, ko izmanto latvieši, lai iedotu citiem kabačus Ieteikt







Vai tev jau kāds šovasar paspējis iedot kabaci? Latviešiem tā šķiet ierasta lieta, taču citviet dzīvojošie varētu to nesaprast, tāpēc vīrietis, kurš sevi sauc par īstu latvieti (@knowyourlatvians) savā “TikTok” kontā centies izskaidrot, kāpēc latvieši dod viens otram kabačus un kā viņi ar psiholoģisku manipulāciju palīdzību to panāk pat tad, ja otrs to nevēlas.

“Tu satiki latvieti, un pēkšņi tavās rokās ir kabacis. Tu to negribēji, bet tev tas ir. Kas notika? Nekas īpašs, tu vienkārši kļuvi par latviešu psiholoģiskās manipulācijas upuri,” viņš iesāk video, piebilstot, “ļaujiet man pastāstīt, kā tas darbojas, lai jūs nepavadītu stundas, stāvot dušā zem tekoša ūdens un domājot, kas ar jums noticis.

Turpinājumā viņš atklāj izplatītākos manipulācijas veidus.

Ir 4 veidi, kā latvieši manipulē ar jums, lai varētu iedot jums kabaci:

1. Populārs manipulācijas veids vecmāmiņu vidū: “Sveiks, paņem kabaci, tas ir domāts īpaši tev! Kā negribi? Es taču to iestādīju speciāli tev.”

2. “Sveiks, paņem kabaci! Tu neproti to pagatavot? Vienkārši sagriez to gabalos kā karbonādi, apviļā miltos, olās un uzcep uz pannas! Tagad tu zini, kā to pagatavot, tagad ņem!”

3. “Ņem kabaci! Kā negribi? Ko tad es ar to darīšu? Man vienkārši nāksies to izmest ārā. Tu taču neesi viens no tiem, kas met ārā ēdienu, vai ne?”

4. Vienkārši atstāj spaini ar kabačiem pie jūsu automašīnas.

“Tā, lūk! Šādi tu tiec pie kabača pat tad, ja tu to nevēlies,” viņš pastāsta video nobeigumā, izskaidrojot īsta latvieša būtību.

