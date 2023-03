Pāvests Francisks sācis sekot līdzi modei, brauc ar riteni un izklaidējas. Kas šie ir par fotoattēliem?

Vai esat redzējuši šo pāvesta Franciska fotoattēlu, kur viņš valkā stilīgu, modernu stepēto jaku? Pēdējo pāris dienu laikā tas ir plaši izplatīts sociālo mediju platformās, piemēram, Reddit un Twitter. Taču attēls nav īsta fotogrāfija. Viltus fotoattēls izveidots ar mākslīgā intelekta attēlu ģeneratoru, jaunāko nozarē apraksta vietne forbes.com.

Attēls izveidots, izmantojot programmu Midjourney, mākslīgā intelekta rīku, kas var radīt pārsteidzoši reālistiskus viltus attēlus. Pēc tam attēls tika kopīgots vietnē Reddit, pirms nedēļas nogalē nokļuva vietnē Twitter, kur lielākā daļa cilvēku domāja, ka tas ir īsts.

Kā interneta pētnieki atklājuši, atrodot šāda veida fotoreālistiskus darbus, viens no vienkāršākajiem veidiem, kā noteikt, vai attēls varētu būt programmu ģenerēts, ir skatīties cilvēku uz rokām. Programmām šobrīd ir milzīgas grūtības izveidot rokas, bet tas tā nebūs mūžīgi.

AI-generated image of Pope Francis goes viral online. pic.twitter.com/ap7N099wpy

Nesen Midjourney tika izmantots, lai izveidotu fotoreālistiskus attēlus, kuros redzams bijušā prezidenta Donalda Trampa arests. Un

Omg! Is this real!?? HAHAGHGAHA!!! 😂 You know what that means @StormyDaniels #TrumpArest #RIPFascist #RIPMAGA pic.twitter.com/46AN44Z29v

— Popyee Pete (He/Him) 🏳️‍🌈 🇺🇦 (@PopyeeBeatPete) March 21, 2023