PBK veido raidījumu ciklu par vakcinēšanās problemātiku Latvijā







SIA “Pirmais Baltijas kanāls Latvija” (PBK) skatītājiem piedāvās jaunu raidījumu ciklu “Būsim informēti un veseli”, kas tiks veltīts tieši vakcinēšanās problemātikai Latvijā, aģentūru LETA informēja PBK radošā direktore Žaklina Cinovska.

Viņa skaidroja, ka tādējādi kanāls atsaucies valdības iniciatīvai plānotā lokdauna laikā pievērst īpašu uzmanību krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju informēšanai par vakcinācijas pret Covid-19 iespējām.

Kā norāda PBK, valdība ir nonākusi neapskaužamā situācijā, kad spēkā esošās likuma normas neļauj pilnvērtīgi un vispusīgi sniegt informāciju krievvalodīgai Latvijas iedzīvotāju daļai viņu dzimtajā valodā. PBK gatavotais raidījumu cikls ļaus sasniegt šo mērķauditoriju, nepārkāpjot likuma prasības, jo PBK apraides atļaujas darbības pamatnosacījumi paredz iespēju raidīt gan valsts valodā, gan krievu valodā vienlaicīgi.

Līdz ar to, Latvijas vadošo veselības speciālistu, ārstu, infektologu, Veselības ministrijas ierēdņu, valdības un Vakcinācijas biroja pārstāvju viedokļi tiks nepārprotami un nepastarpināti nodoti PBK auditorijai latviski ar sinhronu tulkojumu krievu valodā otrajā skaņu celiņā. “Šī būs brīvā tribīne valstij informēšanas kampaņai par vakcinēšanos pret Covid-19”, pauž PBK.

Visas izmaksas par šāda jaunā raidījumu cikla izveidi un apraidi nodrošinās PBK no saviem līdzekļiem, nepieprasot finansējumu no valsts budžeta. “Kad valsts ir nonākusi grūtā situācijā, mums jāsniedz palīdzīga roka tai pārvarēt esošo krīzi, nedomājot par pašlabumu. Šis ir mūsu sabiedriskais pienākums, kā vienam no Latvijas informatīvās telpas stūrakmeņiem. Aicinām arī citus elektroniskos plašsaziņas līdzekļus pievienoties PBK iniciatīva,” savu rīcību pamato PBK.

“Kārtējais lokdauns, komendantstundas un jauni inficēšanās un mirstības antirekordi, neļauj mums stāvēt nomaļus, tāpēc mēs kā elektroniskais masu informācijas līdzeklis uzņemamies savus vistiešākos pienākumus – ar savu darbu palīdzēt ārkārtējā stāvokļa uzlabošanai un novēršanai, liekot lietā sev pieejamos resursus,” uzsvēra Cinovska.

Pēc “Kantar TNS” datiem, PBK ir ilggadīga līdere krievvalodīgās auditorijas vidū, bet nedēļas griezumā PBK krievvalodīgā auditorija vidēji 2021.gadā veido 286 000 skatītāju, bet mēneša griezumā – pat 396 000 krievvalodīgo skatītāju, informēja Cinovska.

Patlaban ir sākta pirmo sešu raidījumu filmēšana, kuru pirmizrāde tiek plānota tieši lokdauna laikā. Raidījumos tiks aicināti izteikties Latvijas ārsti, zinātnieki, politiķi, sabiedriskie darbinieki, kā arī cilvēki – skatītāji ar savu personīgo pieredzi saskarē ar Covid-19.

Katrs raidījums plānots no četrām daļām. Pirmā no tām būs veltīta Covid-19 aktualitātēm un to analīzei. Otrajā daļā tiks vērtēti fakti, to pieejamība un ticamība pasaules un Latvijas pieredzes kontekstā. Trešajā daļā tiks sniegta praktiskā informācija par vakcinēšanās iespējām Latvijā. Ceturtajā daļā cilvēki dalīsies dzīvesstāstos, personīgajā pieredzē, kā arī būs amatpersonu uzrunas atbilstoši aktualitātei, stāstīja Cinovska.