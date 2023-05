Foto: REUTERS/SCANPIX Solists, mūziķis Stīvens Tailers no rokgrupas ” “Aerosmith”.

"Peace out!" Leģendārā ASV rokgrupa "Aerosmith" paziņo faniem par savas grupas pēdējo koncerttūri, kas sāksies šoruden







Lai arī pasaulslavenā rokgrupa “Aerosmith” ir bijusi uz skatuves prožektoru gaismā jau vairāk nekā 50 gadus, šobrīd rādās, ka grupas galvenajam līderim, solistam Stīvenam Taileram (Steven Tyler) un viņa grupas biedriem ir gana muzicēt – viņi ir paziņojuši par grupas “Aerosmith” darbības izbeigšanu. Pirms tam gan šī neapšaubāmi viena no pasaulē slavenākajām ASV rokgrupām vēl dosies lielā atvadu koncertturnejā, tiesa gan – Eiropa šajā koncerttūrē nav iekļauta, vēstīja Vācijas medijs “N-tv.de”.

Grupai “Aerosmith” tā būs pēdējā koncertturneja. Par to rokgrupa un tās līderis, 75 gadus vecais Stīvens Tailers paziņoja savā interneta mājaslapā. Atvadu koncertturneja Ziemeļamerikā sāksies 2023. gada 2. septembrī Filadelfijā un noslēgsies 2024. gada 26. janvārī Monreālā, Kanādā. Koncerttūres “Peace out” īpašie viesi būs grupa “The Black Crowes”. Tomēr jau tagad ir zināms, ka pasaules slavu guvusī rokgrupa “Aerosmith” uzstāsies tikai ASV un Kanādā- koncerti Eiropā šīs pēdējās lielās koncerttūres kalendārā nav redzami…

Grupa “Aerosmith” par savām atvadām no skatuves un faniem paziņoja ar ievērības cienīgu video, kas ir skatāms grupas profilā kanālā “YouTube” un citur. Šajā video parādīts, ka ASV satricina “karstas ziņas” (“Breaking News”), ko ar šausmām uztver gan strādnieki, gan uzvalkos strādājošie. Arī tādas slavenas mūzikas zvaigznes kā “The Beatles” bundzinieks Ringo Stars (Ringo Starr), reperis Eminems (Eminem) un kantrimūzikas leģenda Dollija Pārtone (Dolly Parton) intervijās šajā grupas video pauž ārkārtīgi lielu satraukumu, savukārt tas, kas viņus visus tik ļoti šokē, video skatītājam iesākumā nemaz netiek parādīts.

Un tikai tālāk šajā video redzams, ka komiķis Bils Bērs (Bill Burr) piezvana grupai “Aerosmith”, kas, šķiet, ir visa nemiera un satraukuma cēlonis! Stīvens Tailers apstiprina komiķim apkārt cirkulējošās baumas par grupas darbības izbeigšanu un atvadās ar frāzi – “Peace out”. Šo frāzi var saprast un uztvert gan kā apzīmējumu vārdiem “atpūsties, relaksēties”, gan kā atvadu vārdus.

1970.gadā grupu “Aerosmith” Bostonā nodibināja dziedātājs Stīvens Tailers, ģitārists Džo Perijs (Joe Perry) un basģitārists Toms Hamiltons (Tom Hamilton). Pa īstam apvienība kļuva slavena tikai 1975. gadā, iznākot trešajam studijas albumam – “Toys In The Attic”, kurā bija iekļauta dziesma “Walk This Way”. Velāk spoži pavērsienu ieguvusī karjera gan uz laiku apklusa, kad septiņdesmito gadu beigās grupas dalībnieki bija nodevušies pārmērīgai narkotiku lietošanai, taču , kad 1986. gadā rokgrupa “Aerosmith” kopā ar reperiem no grupas “Run-D.M.C.” radīja sava hita – “Walk This Way” rimeiku, viņi atgriezās uz skatuves ar vēl lielāku vērienu.

Astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā tādās viņu dziesmas kā “Dream On”, “Love In An Elevator” un “Cryin” kļuva par vislielākajiem hitiem. Deviņdesmito gadu sākumā grupa parādījās arī uz ekrāna, piemēram filmā “Wayne’s World 2”, un viņus var redzēt arī seriālā “The Simpsons”. Savukārt 1998. gadā dziesma “I Don’t Want To Miss A Thing” no filmas “Armagedons” iekļuva ASV topu pirmajā vietā – šajā kino filmā spēlē arī Tailera meita Līva (Liv Tyler).