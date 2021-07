Pēc 96 stundām vairs nav vērts! Rācenis atklāj, kāpēc vēl nav izgudrotas zāles pret kovidu Ieteikt







“Efektīvas zāles, lai varētu teikt, ka koronavīrusu var izārstēt, vēl nav izdomātas,” RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” stāsta PSKUS Nefroloģijas nodaļas ārsts Kārlis Rācenis.

Vīruss iekļūst plaušaudos un pirmās dienas ir inkubācijas periods, kad īsti simptomu cilvēkam nav. Tie pārādās trešajā, ceturtajā dienā.

Šajā laikā vīruss strauji izplatās organismā no vienas šūnas uz citu, rodas jaunas vīrusa daļiņas un tajā brīdī cilvēks ir ļoti infekciozs, bet viņam vēl simptomu nav.

“Kāpēc ir disbalanss starp to, kas ir izpētīts un to, ko drīkst lietot, tāda situācija rodas, jo laboratoros apstākļos mēs paņemam zāles un uzreiz tās uzliekam virsū vīrusa inficētām šūnām, bet cilvēkam organismā mēs to nespējam izdarīt, jo laiks ir novēlots.

Ja kopš inficēšanās pagājušas 96 stundas, tad medikamenti vairs nav efektīvi, jo vīruss jau ir izplosījies pa visiem audiem un atrodas visās plaušu šūnās,” Rācenis atklāj.