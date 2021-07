Kinozvaigzne Sāra Džesika-Pārkere

Pēc Holivudas aktrises Sāras Džesikas Pārkeres ieraksta sociālajos tīklos, pieminot SIA “Pērnes L” ražotās kartupeļu čipsu plāksnītes “Long Chips”, augusi šo čipsu popularitāte Latvijā, aģentūrai LETA atzina “Pērnes L” eksporta direktors Kristaps Radziņš.

Vienlaikus viņš norādīja, ka par peļņas un apgrozījuma kāpumu saistībā ar Pārkeres ierakstu patlaban runāt ir pāragri. “Tas nav tik vienkārši,” sacīja Radziņš.

Viņš atzīmēja, ka pašlaik vērojams čipsu popularitātes pieaugums Latvijā, tādējādi aktrises ieraksts un fotogrāfija sociālajā platformā “Instagram” pozitīvi ietekmē vietējā tirgus apguvi.

“Tagad cilvēki fotografējas ar mūsu čipsiem un publicē bildes sociālajos tīklos,” piebilda Radziņš.

Viņš norādīja, ka kompānijas ražotā produkcija jau gadiem pieejama visos lielākajos Latvijas veikalu tīklos, taču, spriežot pēc cilvēku aktivitātes sociālajās platformās, daļa sabiedrības “Pērnes L” čipsus nebija pamanījusi.

Aptuveni 95% no kompānijā ražotās produkcijas tiek eksportēti uz Eiropas Savienības, Āfrikas un Tuvo Austrumu zemēm, tāpat viens no kompānijas noieta tirgiem ir Brazīlija. Kopš “Pērnes L” produkcija ieguvusi plašāku popularitāti, interesi par kompānijā ražoto izrādījuši arī trīs piegādātāji no ASV.

Pārkere šogad 9.jūnijā “Instagram” publicēja pateicību kādam veikalam, kurā iegādājusies Latvijā ražotos “Long Chips”.

Tāpat viņa norādīja, ka attēlā redzamos četrus un aizkadrā esošos sešus čipsu iepakojumus ved savai radošajai komandai. Pēcāk “Pērnes L” nosūtīja aktrisei vairākas kastes ar kompānijas ražotajiem čipsiem, un pateicībā aktrise sociālajos tīklos publiskoja video ar saņemto “Long Chips” produkciju.

2019.gadā “Pērnes L” strādāja ar 3,707 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,6% mazāk nekā gadu iepriekš, taču kompānija guva peļņu 80 478 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš, liecina informācija “Firmas.lv”. Kompānijas 2020.gada finanšu informācija vēl nav publiskota.

Kompānija “Pērnes L” reģistrēta 1992.gadā, un tās pamatkapitāls ir miljons eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Laimonis Radziņš.