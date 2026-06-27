Karalis Čārlzs III
Karalis Čārlzs III
Foto. Scanpix/LETA/Chris Jackson / POOL / AFP

Pēc gandrīz 190 gadiem tiks lauzta tradīcija: karalis Čārlzs atteicies dzīvot Bekingemas pilī 0

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kokteilis.lv
18:03, 27. jūnijs 2026
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Lielbritānijas karalis Čārlzs III pēc Bekingemas pils vērienīgās renovācijas pabeigšanas tajā neievāksies, tādējādi laužot tradīciju, kas pastāvējusi gandrīz 190 gadus. Kā vēsta Reuters, arī turpmāk viņa galvenā dzīvesvieta būs Klarensa nams.

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Lai gan Bekingemas pils saglabāsies kā Lielbritānijas monarhijas galvenā rezidence, tā galvenokārt tiks izmantota valsts ceremonijām, oficiālajām pieņemšanām un ārvalstu līderu vizītēm. Karalis pilī saglabās arī privātus apartamentus, kurus izmantos uzturēšanās laikā Londonā.

Bekingemas pils renovācija sākās 2017. gadā, un tās izmaksas tiek lēstas aptuveni 369 miljonu Lielbritānijas mārciņu apmērā. Renovācijas laikā tiek nomainītas novecojušās elektroinstalācijas, ūdensapgādes un apkures sistēmas, lai nodrošinātu ēkas drošu ekspluatāciju nākotnē.

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Džeimss Čalmers uzsvēris, ka, neskatoties uz karaļa lēmumu, Bekingemas pils arī turpmāk būs “monarhijas galvenā mītne” un viens no nozīmīgākajiem Britu kroņa simboliem.

Karaliskā tiesa vienlaikus publiskojusi arī līdz šim neizpaustu informāciju par karaļa finansēm. Tiek ziņots, ka 2024./2025. finanšu gadā Čārlzs III brīvprātīgi nodokļos samaksājis 12,9 miljonus Lielbritānijas mārciņu.

Šī ir pirmā reize, kad Lielbritānijas monarhs oficiāli atklājis savu samaksāto nodokļu apmēru. Pēc britu mediju aplēsēm, tas viņu ierindo starp simt lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī.

Pēc karalienes Elizabetes II nāves karaliskā ģimene pakāpeniski kļuvusi atvērtāka arī finanšu jautājumos, publiskojot vairāk informācijas par savu darbību un izdevumiem.

Bekingemas pili ik gadu apmeklē aptuveni 700 000 tūristu, un pēc renovācijas pabeigšanas plānots paplašināt apmeklētājiem pieejamo telpu skaitu.

Karalis Čārlzs Londonas Karaliskajā operā
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