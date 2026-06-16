Foto: Scanpix/ZUMA Press Wire/LETA

Princis Viljams ir pārliecināts – Harijs un Megana šķirsies 0

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kokteilis.lv
14:22, 16. jūnijs 2026
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Velsas princis Viljams privātās sarunās paudis šaubas par sava atsvešinātā brāļa prinča Harija un viņa sievas Meganas Mārklas laulības nākotni, vēstī “The News”.

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Viljams esot pārliecināts, ka Kalifornijā dzīvojošais pāris nākotnē varētu izšķirties. Šādas runas izskanējušas laikā, kad Harijs un Megana nesen atzīmēja savu astoto kāzu gadadienu.

Anonīmi avoti apgalvo, ka Viljams privāti esot paudis skepsi par pāra attiecību ilgtermiņa perspektīvām, piebilstot, ka iespējamā šķiršanās nākotnē atvieglotu viņa plānus attiecībā uz Saseksas hercogu pāri.

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“Brīdī, kad viņš iegūs pilnīgu kontroli – vai nu oficiāli kļūstot par karali, vai arī pārliecinot Čārlzu pieņemt viņa skatījumu un galīgi norobežoties no viņiem -, Harija un Meganas stāstam pienāks gals,” ziņojis avots.

Tāpat avots apgalvo, ka Viljams vairs neticot izlīguma iespējai ar Hariju, kamēr Megana ieņem tik nozīmīgu vietu viņa dzīvē.

Tomēr personas, kas esot tuvu situācijai, uzsver, ka publiski radītais priekšstats par Viljama pilnīgu novēršanos no brāļa neesot gluži precīzs.

Pēc avotu teiktā, Viljams joprojām uztver Hariju kā savu jaunāko brāli un cilvēku, ar kuru viņu savulaik saistījusi ļoti cieša saikne.

Vienlaikus tiek apgalvots, ka lielākā daļa Viljama aizvainojuma esot vērsta pret Meganu Mārklu, jo viņš uzskatot, ka pēc viņas ienākšanas karaliskajā ģimenē ģimenes attiecības būtiski mainījušās.

Jāpiebilst, ka šie apgalvojumi balstās uz anonīmu avotu teikto un nav publiski apstiprināti ne no prinča Viljama, ne Lielbritānijas karaliskās ģimenes puses.

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