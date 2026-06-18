FOTO. Vai gaidāms izlīgums? Harijs ved savus bērnus uz dzimteni, uz Lielbritāniju 0
Saseksas hercogs un hercogiene, princis Harijs un Megana Mārkla, gatavojas jūlijā vest savus bērnus uz Lielbritāniju – tā būs pirmā vizīte četru gadu laikā, vēsta ārvalstu mediji. Plānots, ka ģimene no Kalifornijas dosies uz Apvienoto Karalisti, lai Harijs un Megana piedalītos pasākumos saistībā ar nākamā gada “Invictus Games” atskaites laiku.
Viņu bērni – septiņus gadus vecais princis Ārčijs un piecgadīgā princese Lilibeta – Lielbritāniju nav apmeklējuši kopš 2022. gada, kad pēdējo reizi satika savu vectēvu, karali, Elizabetes II Platīna jubilejas svinību laikā.
Iepriekš Harijs bija norādījis, ka vēlas vest bērnus uz savu dzimteni, taču to kavējušas bažas par drošību. Tagad gan tiek ziņots, ka viņš saņēmis apliecinājumus par pietiekamu nodrošinājumu gaidāmajai vizītei.
Nav gan zināms, vai vizītes laikā bērnus satiks arī karalis Čārlzs. Harijs un Čārlzs pēdējo reizi tikās pagājušā gada septembrī, kad notika īsa atkalredzēšanās, karalim turpinot ārstēšanos no vēža.
Attiecības starp Hariju un britu karalisko ģimeni pēdējos gados bijušas saspringtas – īpaši pēc tam, kad Harijs kopā ar Meganu atteicās no aktīvām karaļnama lomām un pārcēlās uz dzīvi ASV 2020. gadā.
Joprojām nav skaidrs, vai šī vizīte varētu kļūt par soli tuvāk izlīgumam ģimenē.