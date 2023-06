Krievijas saspridzinātais Kahovkas HES un tā izraisītie plūdi

Pēc Kahovkas HES uzspridzināšanas 700 000 cilvēkiem ir problēmas ar piekļuvi dzeramajam ūdenim Ieteikt







Pēc Kahovkas HES iznīcināšanas Ukrainā aptuveni 700 000 cilvēku palikuši bez pienācīgas piekļuves dzeramajam ūdenim, intervijā ziņu aģentūrai AP pavēstīja ANO ārkārtas palīdzības koordinators Mārtins Grifitss.

Grifitss sacīja, ka problēmas ar dzeramo ūdeni ir gan Ukrainas, gan Krievijas kontrolētajās teritorijās, kā arī ir problēmas ar ūdens piegādi Zaporižjas atomelektrostacijas (AES) reaktoru dzesēšanai.

Applūdušas lauksaimniecības zemes, un Grifitss uzsvēra, ka plūdu postījumi gandrīz neizbēgami samazinās labības eksportu un paaugstinās pārtikas cenas visā pasaulē.

Grifitss norādīja, ka ūdeņi ir plūduši pāri arī mīnētām teritorijām, un šīs mīnas aizplūdīs uz vietām, kur cilvēki tās negaida, apdraudot pieaugušos un jo īpaši bērnus.

Viņš pavēstīja, ka ANO nāks klajā ar īpašu aicinājumu palielināt palīdzību Ukrainai, lai varētu tikt galā ar problēmām, ko radījusi Kahovkas HES iznīcināšana.

Tomēr Grifits sacīja, ka pirms aicinājuma izsludināšanas viņš vēlas nogaidīt dažas nedēļas, lai redzētu, kādas ir sekas uz ekonomiku, veselību un vidi.

A Maine Coon cat gets rescued in #Kherson. pic.twitter.com/CgAqpZ9Woh — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2023

More videos showing people rescuing animals in the #Kherson region. pic.twitter.com/C6f0bpom5T — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2023