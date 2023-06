Pēc ūdens izplūšanas no Kahovkas ūdenskrātuves Dņepras upes dziļums būs seši līdz septiņi metri, ziņo valsts uzņēmums “Ukrhidroenergo”.

“Tas katru stundu pazemināsies par pieciem centimetriem, un, visticamāk, vēl par vismaz pieciem metriem,” paziņoja “Ukrhidroenerho” vadītājs Ihors Sirota.

“Redzot spēkstacijas sagraušanas raksturu, mums ir aptuvena izpratne par to, kur tika novietotas sprāgstvielas un kā spēkstacija tika uzspridzināta, un kādā leņķī aizsprosts varēja tikt iznīcināts zem ūdens zemākajā vietā. Un mēs ceram, ka Kahovkas ūdenskrātuvē paliks varbūt seši līdz septiņi metri ūdens,” sacīja Sirota

Ūdens līmenis Kahovkas ūdenskrātuvē Nikopoles rajonā plkst.12 bija 10,2 metri un tas turpina kristies, informēja “Ukrhidroenergo”.

Kahovkas ūdenskrātuve jau ir zaudējusi vairāk nekā trešdaļu ūdens, kas tajā bija uzkrāts pavasara laikā.

